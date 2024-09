Oumar Solet lors de Milan AC – RB Salzbourg. (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP)

Ce samedi, le RB Salzbourg a annoncé que son contrat le liant à Oumar Solet était terminé. Le défenseur passé par l'OL est donc libre.

C'est la fin de l'aventure pour Oumar Solet au RB Salzbourg. Alors qu'il lui restait encore un an de contrat avec la formation autrichienne, cette dernière a officialisé ce samedi midi le départ du défenseur central. Les deux parties ont mis un terme à leur collaboration. Le club lui a souhaité "bonne chance pour sa future carrière". Une issue qui paraît surprenante.

Il était titulaire la saison passée

En effet, s'il n'a pas joué en ce début de saison, le footballeur formé à Laval avait terminé l'exercice 2023-2024 dans la peau d'un titulaire, jouant 28 matchs toutes compétitions confondues, dont 27 dans le 11 de départ. Il a finalement passé quatre ans dans cette équipe dont il a porté à 106 reprises le maillot. Le voilà désormais libre comme l'air, avec la possibilité de s'engager là où il le souhaite, même si le mercato est terminé dans une bonne partie des championnats.

Avant de connaître la Ligue des champions avec Salzbourg, Solet est aussi passé par l'Olympique lyonnais entre 2018 et 2020. Il avait surtout joué avec la réserve, mais aussi évolué à quatre reprises avec le groupe professionnel en Ligue 1 (deux fois), en Coupe de France (une rencontre) et en Coupe de la Ligue (une partie). Il avait ensuite quitté la France pour l'Autriche contre 4,5 millions d'euros, plus 4 millions supplémentaires en bonus. Précisons que l'OL ne touchera donc pas les 15% qui ont été inclus dans le transfert à l'époque.