Arrivé en qualité de joker, Jordan Veretout apporte une solution supplémentaire à Pierre Sage au milieu. Mais était-il le bon profil à ajouter à cet effectif ?

On pensait le marché des transferts fermé, avec un effectif bouclé pour Pierre Sage. Mais les dirigeants de l'Olympique lyonnais ont finalement conclu le recrutement de Jordan Veretout le 4 septembre dernier. L'ancien Marseillais, arrivé pour deux ans contre quatre millions d’euros, et trois autres de bonus, vient compléter un groupe déjà bien fourni, qui comptait notamment six éléments au milieu de terrain (Corentin Tolisso, Maxence Caqueret, Mahamadou Diawara, Ainsley Maitland-Niles, Nemanja Matić et Tanner Tessmann).

Ils seront désormais sept, a priori pour trois places. Un chiffre pas totalement démesuré puisque la Ligue Europa va pomper de l'énergie durant plusieurs semaines. Malgré tout, plus que la nécessité de faire venir un joueur dans l'entrejeu, ce sont surtout les caractéristiques et les qualités de l'international français (six sélections) qui peuvent interroger.

Un profil trop similaire à celui de Caqueret ?

Ne serait-il pas trop proche de ce que l'entraîneur a déjà en magasin ? "C'est le même profil que Caqueret, ce n'est pas lui qui va faire jouer l'équipe. Il travaille beaucoup, à un gros volume de jeu, mais par des courses, ce n'est pas un leader technique, a détaillé Enzo Reale, lui-même milieu, dans Tant qu'il y aura des Gones. Ce n'est pas le maestro, donc je n'ai pas l'impression qu'il va apporter ce plus, même si je pense que l'OL sera meilleur avec lui."

Un constat approuvé par le triple champion de France (2003-2005), Nicolas Puydebois. "Il est meilleur dans le volume de ses courses qu'un Tolisso, mais ce n'est pas ce qu'on cherche, a expliqué l'ex-gardien. Il fallait de la créativité pour éclairer ce secteur de jeu, un Paquetá à l'époque, qui était généreux sans ballon, mais qui savait aussi manier le cuir en étant imprévisible et en faisant des différences. Veretout est plus un besogneux. Tu en as besoin, bien sûr, mais tu les as déjà à l'Olympique lyonnais."

Paradoxalement, la formation rhodanienne se serait donc renforcée, mais pas de la manière dont on aurait pu l'attendre. Avec plus de 500 rencontres professionnelles, dont 56 réparties entre les trois coupes d'Europe, Veretout a pour lui une solide expérience du haut de ses 31 ans. On a aussi pu voir lors de l'exercice 2023-2024 qu'il avait la capacité physique pour enchaîner les matchs (46 au total, dont 39 titularisations). Il était un des hommes de base de l'OM, malgré les changements sur le banc.

Le trio Caqueret - Matić - Veretout pour commencer ?

Des aspects qui parlent pour lui et qui pourraient, au moins dans un premier temps, lui permettre de briguer une place dans l'équipe-type de Sage. "Selon moi, c'est Tolisso qui pourrait perdre sa place, plus que Caqueret, a estimé Nicolas Puydebois. Ce dernier a un bel abattage, il court, presse, même si avec la possession, c'est différent. Je le vois mal le sortir du 11." On retrouverait alors pour les principales affiches un trio composé de Caqueret, Matić et Veretout.

"Pour moi, ils vont jouer à trois, et ce sera un milieu peu créatif", a observé Enzo Reale. Sur le papier, en effet, difficile de donner tort au footballeur du Goal FC, or, c'est ce qu'on a souvent reproché à cette formation lyonnaise. Reste à savoir si le technicien rhodanien poursuivra dans la direction de son 4-3-3 ou si le 3-5-2 tenté face à Strasbourg (4-3) avant la trêve l'a convaincu. Les deux systèmes peuvent d'ailleurs être utilisés en intégrant les trois joueurs dans l'entrejeu. Il n'est pas exclu non plus qu'il ajuste sa composition en fonction de l'adversaire, sachant qu'il aime aussi miser sur la forme du moment. A Pierre Sage de trancher désormais.