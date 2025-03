Jordan Veretout contre Lens avec l’OL (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

A deux mois de la fin de la saison, l'OL est en course pour cocher ses objectifs. Jordan Veretout se montre ambitieux pour les prochaines échéances.

Il n'est plus un nouveau dans le groupe. Avant Thiago Almada cet hiver, Jordan Veretout était la dernière recrue de l'OL. Arrivé en tant que joker en septembre 2024, il a quitté Marseille pour l'Olympique lyonnais moyennant quatre millions d'euros, en plus un bonus pouvant atteindre trois millions d'euros.

Un transfert qui n'était pas forcément prémédité, mais qui s'est déclenché en fin de mercato. A la fin de l'été, le milieu de terrain, poussé vers la sortie à l'OM, voit arriver les septuples champions de France (2002-2008). Le club rhodanien et Pierre Sage ont saisi l’opportunité en recrutant l'international français. "Après l’annonce de mon départ, il fallait vite rebondir, a expliqué l'ancien de l'AS Rome au micro de Free. Lyon s’est manifesté et c'est allé très vite. J’ai eu un échange avec le coach, qui m’a donné confiance et m’a conforté dans ma décision."

"L'Europa Ligue ? Pourquoi pas la soulever"

Depuis la venue de Paulo Fonseca, Veretout joue nettement moins (deux titularisations en neuf rencontres). Il n'en reste pas moins compétiteur. Au sein d'une équipe qualifiée en quarts de finale de Ligue Europa et à la lutte pour une place en Ligue des champions en Ligue 1, le footballeur de 32 ans se montre ambitieux. "Il y a une histoire entre l'OL et la coupe d'Europe. L'Europa Ligue ? Pourquoi pas la soulever, a-t-il confié. Nous sommes en retard, mais pas largués en championnat. Les équipes au-dessus perdent des points, donc tout le groupe doit être concerné. Ce sera tous ensemble qu'on pourra réaliser de belles choses".