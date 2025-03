Mercato : Éric Abidal est le nouveau directeur sportif d'Al Wasl

L'ancien joueur de l'OL, Éric Abidal, a été nommé directeur sportif du club émirati d'Al Wasl. Il avait déjà occupé des fonctions similaires à Barcelone.

Après avoir été directeur sportif du FC Barcelone, Éric Abidal, ancien défenseur de l'OL, rebondit à Al Wasl. Il a pour mission d'encadrer la planification stratégique, la gestion sportive, le développement des jeunes talents et la supervision de l'académie du club.

L'ancien international français (67 sélections) travaille désormais en étroite collaboration avec le conseil d'administration émirati. Son rôle sera de tenter d'attirer de futures recrues pour construire un groupe performant. Al Wasl occupe actuellement la 6e place du championnat des Émirats arabes unis.

Une expérience reconnue

Un nouveau chapitre de la vie de l'ancien international français. En tant que joueur, il a fait ses débuts professionnels à l'AS Monaco en 2000, avant d'enchaîner avec Lille et l'Olympique lyonnais. Son passage à l'OL entre 2004 et 2007 reste marquant (107 apparitions). Il s'est rapidement imposé comme un élément clé de la défense grâce à sa solidité, sa polyvalence et sa capacité à relancer proprement le jeu. Avec les Rhodaniens, il a remporté trois titres de champion de France consécutifs (2005, 2006, 2007). Son passage à Lyon a renforcé sa réputation en tant que latéral de haut niveau, ce qui lui a permis de rejoindre le FC Barcelone. Il a terminé ensuite sa carrière avec l'Olympiakos en 2014.

Une nouvelle chance

Avant de rejoindre le club émirati, Abidal a déjà occupé un rôle similaire en tant que directeur sportif du FC Barcelone en 2018. Cependant, cette expérience n'a pas été une grande réussite, et s'est terminée dès 2020. Sous le feu des critiques, il n'a pas réussi à faire fonctionner le projet sportif catalan. On l'a notamment pointé du doigt pour sa gestion du licenciement de l'entraîneur Ernesto Valverde. Un coach remplacé ensuite par Quique Setién en 2020.