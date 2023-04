OL : Eric Abidal n'a pas oublié son premier titre

De son premier titre de champion à son amitié avec Florent Malouda, Eric Abidal revient sur son passage à l'OL de 2004 à 2007.

Natif de Saint-Genis-Laval, Eric Abidal a dû partir de sa région natale avant de revenir pour porter les couleurs de l'OL. Après son éclosion à Monaco puis Lille, le défenseur a été recruté en juillet 2004 par la formation rhodanienne. Un passage que l'ancien international français n'oubliera pas. "Mon premier trophée avec l’Olympique Lyonnais, qui est aussi mon premier titre de champion, a-t-il répondu au site de la Ligue 1 lorsqu'il lui est demandé quel est son meilleur souvenir footballistique. L’ambiance était incroyable à Gerland… J’étais content parce que j’avais signé dans un club qui gagnait depuis plusieurs années et je n’ai pas porté malheur à l’équipe."

"Malouda m’a aidé à progresser"

Lors de son aventure dans le Rhône, le latéral gauche a croisé la route de Florent Malouda, un coéquipier qui est devenu bien plus que cela au fil des 149 matchs qu'ils ont joués ensemble dans leur carrière. "Il m’a aidé à progresser et on a remporté de grandes victoires ensemble, à Lyon comme en équipe de France. On est toujours amis aujourd’hui, a-t-il glissé. Ça montre que nos entraîneurs de l’époque ont eu raison de nous faire jouer ensemble."