A la fin de l’année 2024, Jordan Gonzalez a quitté le centre de formation de l’OL pour rejoindre le club de Versailles, en National. Un départ qu’il explique par l’envie de retrouver le football d’adulte.

Moins d’un an après son arrivée, en janvier 2024, Jordan Gonzalez avait déjà quitté ses fonctions à l’académie de l’OL. Venu en tant qu’entraîneur des U17, il avait ensuite interverti avec Amaury Barlet pour prendre en charge les U19 à l’intersaison 2024. Mais cela n’a duré que quelques mois, puisqu’il est parti au mois de novembre rejoindre la région parisienne et Versailles.

Un choix qu’il a expliqué sur le site de la FFF. "J’avais quitté Bourg-en-Bresse début 2024 pour m’engager à l’Olympique lyonnais, au centre de formation. Ça m’apportait de la stabilité et la sécurité de l’emploi, a-t-il confié. J’y prenais beaucoup de plaisir. Mais c’était un plaisir différent de ce que j’ai pu connaître les saisons précédentes avec les seniors, ça me manquait un peu. Avec Versailles, j’ai eu l’opportunité de retrouver ce monde et celui du National [...] Je trouvais que c’était une belle opportunité d’un point de vue sportif. C'était l'occasion de revenir à cet univers qui me manquait et pour lequel je suis plus à même d’être performant."

Pierre Sage, son "mentor"

Toujours dans cet entretien, le jeune technicien (34 ans), a évoqué ses aspirations et ses confrères influençant ses idées et son style de jeu. "Pierre (Sage) c’est un peu mon mentor, a-t-il répondu. J’ai appris beaucoup à Lyon avec lui, sur la méthodologie, la structuration de ses idées, sur les différentes méthodes d’entraînement." Deux hommes qui, aujourd’hui, ne portent plus l’écusson de l’OL.