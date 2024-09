Premier entraînement pour Veretout sous les couleurs de l’OL

Au lendemain de sa signature pour deux saisons, Jordan Veretout a participé à sa première séance avec l’OL. Le milieu a un peu plus d’une semaine pour parfaire ses automatismes avant le déplacement à Lens.

Il soufflera, mais pas tout de suite. Mercredi, Jordan Veretout a vécu une journée marathon pour être dans les temps afin de signer à l’OL et de pouvoir du même coup prétendre à une place dans le groupe pour la Ligue Europa. Arrivé en début d’après-midi, il a enchaîné visite médicale et séjour au GOLTC pour signer le contrat de deux saisons qui l’attendait. Un coup de stylo, des photos de présentation avec le numéro 7 et le milieu a été officialisé comme la huitième recrue de l’été entre Rhône et Saône. Mais pas le temps de se remettre de ce changement de décor que l’international français est déjà au travail.

Onze jours pour retrouver des sensations

Pendant qu’il signait son contrat avec l’OL, le groupe lyonnais a repris le chemin de l’entraînement mercredi après quatre jours de repos. Ce jeudi, les hommes de Pierre Sage étaient de retour sur le terrain avec un élément supplémentaire, en la personne de Jordan Veretout. Ayant délaissé le soleil de Marseille, c’est sous la pluie décinoise que le milieu a touché ses premiers ballons comme joueur lyonnais. Il a désormais onze jours pour s’acclimater à son nouvel environnement et monter le curseur physique. Laissé dans le loft marseillais pendant tout l’été, Jordan Veretout est très clairement en manque de rythme ou plutôt de compétition. Cette dizaine de jours de travail ne sera pas de trop afin d’être disponible à Lens, le dimanche 15 septembre (20h45).