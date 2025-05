Jordan Veretout, un pari perdant pour l'OL

Jordan Veretout (OL) et Lenny Yoro -Manchester United) (Photo by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP)

Arrivé à l'Olympique lyonnais en septembre 2024 comme un joker, Jordan Veretout a réalisé une saison bien trop quelconque.

Le 4 septembre 2024, Jordan Veretout débarquait à l'Olympique lyonnais pour un contrat de deux ans et une somme de quatre millions d'euros. Un montant auquel il faut ajouter trois millions de bonus au maximum. L'international français (six sélections) arrive notamment pour pallier de potentiels départs au milieu de terrain. Justement, Maxence Caqueret fera ses valises pour Côme le 12 janvier 2025. Un échange de bons procédés pour les deux parties.

D'un côté, l'OL réalise une belle vente (16,5 millions d'euros, bonus compris) pour un joueur qui était en difficulté depuis le début de saison. D'un autre, le natif de Vénissieux avait besoin de retrouver du temps de jeu et de se relancer dans une équipe prête à lui faire confiance. Avec ce départ acté, Jordan Veretout était censé prendre plus de responsabilité dans l'entrejeu rhodanien.

Un choix que semble regrette Nicolas Puydebois, ancien gardien de l'OL entre 2002 et 2005 (17 matchs). "On avait besoin de ramener de l'argent avec Maxence Caqueret. Il valait peut-être mieux le garder, dans ce cas-là, plutôt que de faire venir Jordan Veretout. Pour moi, on paye très cher un joueur très moyen, tout simplement. Il n’a pas apporté grand-chose. Il a été trop irrégulier dans ses performances", a-t-il déclaré dans l'émission "Tant qu'il y aura des Gones" du lundi 26 mai 2025.

L'ancien Marseillais n'a pas répondu aux attentes

Cette saison, Jordan Veretout a disputé 38 rencontres sous le maillot lyonnais (25 titularisations). Côté statistique, il termine à deux buts et une passe décisive. Quant à ses performances, au vu de son expérience, le footballeur passé notamment par Aston Villa, la Fiorentina, l'AS Roma ou encore Marseille, était attendu à un tout autre niveau. En effet, l'ancien Nantais a réalisé des prestations trop neutres pour être une plus-value. Il a peiné à trouver son rythme et a été maladroit à la relance du jeu.

Un déchet technique inhabituel pour celui qui a participé au Mondial 2022 avec les Bleus. "Je pensais qu’avec son statut de vice-champion du monde et sa carrière, il allait apporter beaucoup plus au milieu de terrain. Force est de constater que, quand on associe Tanner Tessmann et Veretout, notre équipe devient quelconque. C’est quand même un gros salaire… Des émoluments avec lesquels on pourrait prendre deux joueurs", a conclu Nicolas Puydebois. Rappelons que le salaire de Jordan Veretout à l'OL est estimé à 300.000 euros par mois. Au-delà du coût, il y a le sportif, et c'est là que n'a pas convaincu le numéro 7.