L'OL au rendez-vous du Tournoi International U15 de Neuville

Logo de l’OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Comme chaque année depuis belle lurette, les U15 de l'Olympique lyonnais participeront au prestigieux Challenge Piana à Neuville-sur-Saône.

Le Tournoi International de Neuville-sur-Saône, appelé aussi Challenge Louis Piana, revient pour une 36e édition. La compétition se déroulera du 7 au 9 juin au stade Jean Oboussier. Ce tournoi rassemble chaque année 16 équipes U15 parmi les plus prestigieuses de France et d'Europe : Manchester United, le Benfica Lisbonne, l'Atlético de Madrid, le FC Porto, Newcastle United, l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais. Le club rhodanien est un habitué de cette compétition, qu'il a remportée à quatre reprises.

Cette année, le tournoi aura un fort accent français avec des formations comme le FC Villefranche Beaujolais, le FC Sochaux-Montbéliard, le Stade de Reims, l'AS Saint-Priest, l'ESTAC (Troyes), le FC Lorient, le Clermont Foot 63 et Montpellier. Les jeunes gones se retrouveront dans la poule D avec le One FC Miami (USA), le Stade de Reims, le FC Sochaux-Montbéliard et une dernière équipe issue des qualifications (qualifié 3).

Un tournoi révélateur de grands talents lyonnais

L'OL a vu plusieurs de ses actuels ou anciens joueurs, tels que Karim Benzema, Maxime Gonalons, Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette et Samuel Umtiti, participer à cette épreuve avant de devenir professionnels par la suite. Lors de l'édition 2024, les U15 de l'Olympique lyonnais avaient atteint la finale, mais s'étaient inclinés 1-0 face au Pôle Espoirs de la LAuRAFoot (Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football).

Par ailleurs, le patron de'Eagle Football, John Textor, avait été aperçu l'année dernière à Neuville à l'occasion de cet événement.