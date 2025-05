Après avoir réalisé une phase de groupes presque parfaite, les Bleuets affronteront la Belgique ce jeudi en demi-finales de l'Euro U17.

L'équipe de France U17 est en Albanie pour disputer l'Euro depuis le lundi 19 mai dernier. Les protégés de Lionel Rouxel réalisent pour le moment un parcours remarquable avec deux victoires (3-0 contre l'Allemagne et 4-0 face à l'Albanie) et un match nul 0-0 contre le Portugal. Les jeunes Français ont ainsi terminé premier du groupe A et se sont qualifiés pour les demi-finales. Rémi Himbert, attaquant des U19 de l'OL, a été titularisé à deux reprises (Allemagne et Portugal) et a débuté sur le banc face à l'Albanie (entré à la 65e).

Un autre joueur de l'OL, Alejandro Rodriguez, s'est distingué avec quatre buts marqués en trois rencontres disputées avec l'Angleterre mais cela n'a pas suffi pour aller chercher la qualification pour les demi-finales.

Un classique France - Belgique en demi-finale

C'est une affiche bien connue de la scène internationale. La France affrontera la Belgique ce jeudi à 18 heures. Les Belges ont réalisé une phase de poules mitigée avec une victoire 3-1 contre la République Tchèque, un match nul 1-1 face à l'Angleterre et une défaite 4-2 contre l'Italie. Les Diables Rouges se sont donc qualifiés de justesse pour les demi-finales grâce à une meilleure différence de buts que les Youngs Three Lions (un but de plus).

La Squadra Azzurra a terminé première de ce groupe et défiera les Portugais à 20h30 dans l'autre demi-finale. La finale de l'Euro U17 aura lieu le dimanche 1er juin à 20h30. À noter qu'il n'y aura pas de petit finale entre les perdants des deux rencontres.