Mercato : retour à l'OL pour Mahamadou Diawara

Mahamadou Diawara lors d’OL – Lorient (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Depuis janvier, Mahamadou Diawara évoluait en prêt du côté du Havre. Son transfert provisoire a pris fin, et le voilà maintenant de retour à l'OL.

Ce sera l'une des grandes questions du mercato estival. Que fera l'OL avec ses jeunes éléments prêtés en 2024-2025 ? On verra ainsi revenir Mathieu Patouillet de Sochaux, Achraf Laâziri et Islamdine Halifa de Molenbeek ou encore Justin Bengui du FK Jedinstvo. Sans oublier Mahamadou Diawara, que l'Olympique lyonnais a pu observer toute la deuxième partie de saison, puisqu'il évoluait au Havre.

Comme Everton avec Orel Mangala, le HAC a officialisé mercredi la fin de l'aventure du jeune milieu de terrain en Normandie. Très peu utilisé par Pierre Sage lors de la première moitié de l'exercice (deux matchs de Ligue 1 et deux de Ligue Europa), le footballeur de 20 ans a largement profité de son transfert provisoire pour glaner du temps de jeu et de l'expérience au plus haut niveau.

15 matchs, 6 titularisations avec Le Havre

Avec le club doyen, il a joué 15 affiches de championnat, dont six comme titulaire. Il est néanmoins à souligner que ses apparitions sur la pelouse ont quelque peu diminué en s'approchant de la fin de la saison. Il a par exemple joué trois fois une minute lors du triptyque Monaco, Auxerre, Marseille aux 31e, 32e et 33e journées. Didier Digard a ainsi fait appel à ses services avec parcimonie.

Sous contrat jusqu'en 2028 avec l'Olympique lyonnais, Diawara a joué 16 rencontres avec l'équipe rhodanienne depuis son arrivée en juillet 2023, en provenance du PSG. Reste à voir si Paulo Fonseca et son staff souhaiteront l'incorporer à l'effectif à l'intersaison, ou si l'OL lui cherchera à un autre point de chute.