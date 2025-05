Himbert et la France en demi-finale de l'Euro U17 en Albanie

Attaquant des U19 de l'OL, Rémi Himbert a participé au succès retentissant de l'équipe de France U17. Les Bleuets ont validé leur billet pour les demies grâce à une victoire 4-0 contre l'Albanie dans le cadre de l'Euro des moins de 17 ans.

L'Olympique lyonnais n'en finit plus de former des pépites qui, par la suite, deviennent des joueurs confirmés en France ou à l'étranger. Ce sera peut-être le cas un jour pour Rémi Himbert, un attaquant âgé de 17 ans, surclassé cette saison avec les U19 nationaux de Lyon. Il s'est envolé en Albanie, il y a une semaine, afin de disputer l'Euro avec l'équipe de France U17. Les Bleuets ont réalisé une phase de groupe pour le moins réussie avec une victoire 3-0 contre l'Allemagne, suivie d'un match nul 0-0 face au Portugal et, enfin, d'un large succès 4-0 contre le pays hôte, l'Albanie, ce dimanche. Les jeunes français terminent à la première place de leur groupe, se qualifiant ainsi pour les demi-finales, qui auront lieu jeudi prochain à 14 heures. Par ailleurs, il est à noter qu'ils n'ont toujours pas encaissé le moindre but dans cette compétition.

Sur le banc après deux titularisations

Titulaire face à l'Allemagne (une passe décisive) et contre le Portugal, le jeune attaquant a débuté sur le banc pour cette dernière rencontre face à l'Albanie. Il est rentré en lieu et place de Sanah Camara à la 65e. Une saison qui pourrait se finir en beauté pour le jeune attaquant, auteur de 7 buts en 15 matchs avec les U19 de l'OL, s'il remporte le championnat d'Europe avec l'équipe de France U17. Rendez-vous pour la demi-finale le jeudi 29 mai à 14 heures contre un adversaire qui devrait être l'Italie, la Belgique ou l'Angleterre d'Alejandro Gomes Rodriguez en fonction des matchs de ce soir.