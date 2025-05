Auteur d'un quatrième but en trois matchs, Alejandro Gomes Rodriguez a bien pensé guider l'Angleterre vers les demi-finales de l'Euro U17. Après avoir mené 4-0, les Anglais ont encaissé deux buts qui coutent cher au moment de faire les comptes.

Pour les suiveurs de l'OL Académie, un duel entre Rémi Himbert et Alejandro Gomes Rodriguez en demi-finale de l'Euro U17 avait de quoi faire saliver. Malheureusement, ils devront se faire une raison, car cet affrontement entre attaquants lyonnais n'aura pas lieu. Si le Français avait fait sa part avec une qualification des Bleuets dimanche, il n'a pas été imité par son coéquipier en club lundi soir. Pourtant, Gomes Rodriguez et l'Angleterre ne sont pas passés loin de faire un gros coup contre la République tchèque. Dos au mur après une défaite et un nul, les jeunes Anglais ont bien cru tenir l'exploit de souffler la deuxième place à la Belgique.

Le Lyonnais n'a pas suffi

Malheureusement, la victoire 4-2 combinée à la défaite des Belges n'a pas suffi et l'Angleterre ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Après 40 minutes de jeu, la formation britannique menait 4-0 grâce notamment au quatrième but d'Alejandro Gomes Rodriguez dans la compétition (15e). Un scénario rêvé, même si la Belgique gagnait dans le même temps. Toutefois, l'Italie a réussi à combler son retard puis à prendre l'avantage à 12 minutes de la fin. L'Angleterre ne menait certes plus que 4-1, mais cela restait encore suffisant pour espérer voir le dernier carré de l'Euro U17. Finalement, le but de Sochurek à la 89e minute a tué tous les espoirs anglais, qui finissent sur une victoire avec de très gros regrets. Place aux vacances désormais pour Alejandro Gomes Rodriguez, avant un été qui pourrait se faire avec le groupe pro de l'OL.