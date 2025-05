Sportivement aussi, l'OL avance dans le flou

Qualifié à l'instant T pour la Ligue Europa, l'OL ne sait pas franchement de quoi l'avenir sera fait. Il n'aborde pas dans les meilleures conditions une intersaison qui s'annonce mouvementée.

Ces derniers jours, voire semaines, il a surtout été question des finances de l'OL. Il faut dire que passer à côté de l'importante manne que représente une qualification pour la Ligue des champions n'est pas anodin dans un club qui en a franchement besoin. Mais sur le plan sportif, la vie continue pour l'Olympique lyonnais, qui a achevé la saison 2024-2025 sur une bonne note avec un succès 2 à 0 contre Angers. Cerise sur le gâteau, le pénalty havrais à la dernière minute lui permettant de gagner une place.

Sixième de Ligue 1 sur le gong, le club rhodanien ne fanfaronne pas, mais il peut souffler. La victoire du Paris Saint-Germain 3 à 0 en finale de la Coupe de France lui offre l'opportunité de regoûter à la phase de classement de la Ligue Europa. Ce qui reste mieux qu'un barrage de Conférence Ligue fin août, avec toute l'incertitude que cela implique pour l'avenir européen de l'équipe.

L'OL sera-t-il autorisé à disputer la Ligue Europa ?

Il n'en reste pas moins que la formation rhodanienne est aujourd'hui dans le flou sportivement parlant. D'autant plus que personne n'a pris la parole jusqu'à présent pour dresser le tableau de marche. D'innombrables dossiers s'empilent sur le bureau des dirigeants, et il n'est pas question du mercato dans un premier temps. Prenons déjà ce billet pour la coupe d'Europe. L'OL pourra-t-il seulement en profiter ?

Aujourd'hui, la Fédération française de football ne lui a pas encore délivré la licence nécessaire afin d'y participer. Auditionné vendredi, ainsi que le rapporte L'Équipe, il doit attendre entre une semaine et dix jours pour connaître la réponse. L'UEFA aussi surveille sa situation vis-à-vis du fair-play financier, avec des sanctions à prévoir.

La DNCG, le point d'orgue de l'été

Et bien sûr, après tout ça, il lui restera à passer devant la DNCG. Rendez-vous fixé le 24 juin, il déterminera précisément l'avenir des septuples champions de France. Comme nous l'indiquions mercredi, la tendance actuelle serait plutôt à des mesures contraignantes sur les transferts et la masse salariale qu'à une rétrogradation administrative. Mais pour cela, il faudra démontrer certaines avancées dans la gestion financière.

Alors, dans quel championnat évolueront les Rhodaniens en 2025-2026 ? Disputeront-ils la C3 ? Tout n'est pas encore arrêté. "On fait confiance aux dirigeants, a répété Jorge Maciel. Jusqu'à présent, on sent que le club nous offre des bonnes conditions, qu'il a l'air en bonne santé. Il faut donc y croire, et on a pleinement confiance en ceux qui travaillent au niveau administratif pour avoir un Olympique lyonnais dans l'élite française."

Un 11 renouvelé de moitié

Et même si l'OL parvient à éviter des sanctions trop punitives, avec quelle équipe se présentera-t-il lors de l'exercice à venir ? Alexandre Lacazette, le capitaine, ne sera plus là. Rayan Cherki, meilleur passeur de Ligue 1 et de Ligue Europa, est en partance... Et d'autres titulaires sont susceptibles de partir à l'intersaison.

La liste est longue, à commercer par Nicolas Tagliafico, en fin de contrat. Son compatriote, Thiago Almada, n'est pour l'heure que prêté, et il n'est pas acquis qu'il restera. Malick Fofana, une des très grosses valeurs marchandes de l'effectif, est courtisé. Cinq éléments, sur un onze de départ, cela fait beaucoup. "C'est une belle ossature qui pourrait partir. Beaucoup sont parmi les meilleurs joueurs. L'été sera forcément agité, a constaté Nicolas Puydebois, ancien gardien lyonnais. Mais lorsque tu n'as pas d'argent, il faut avoir des idées."

Il faudra également observer la gestion de garçons comme Nemanja Matić et Corentin Tolisso, aux émoluments importants. A l'heure actuelle, il est donc difficile de dire qui sera présent à la reprise de l'entraînement le 7 juillet. "Nous travaillons en ce moment sur la prochaine saison, a lancé Paulo Fonseca avant Angers (2-0). Je suis très optimiste par rapport à ce qui sera fait. Malgré les soucis financiers, j'ai grandement confiance en notre président."

Quid de Paulo Fonseca ?

A l'image de Marseille ces dernières années, l'OL devra repenser dans les grandes largeurs son groupe. En incorporant des jeunes éventuellement, et en tentant des coups sur le marché des transferts, s'il est autorisé à la faire. En tout cas, il ne pourra a priori plus compter sur des prêts en provenance de Botafogo pour contourner les éventuelles interdictions.

Enfin, quid de l'entraîneur ? Venu sur les désidératas de John Textor, il est aujourd'hui toujours privé de banc de touche et de vestiaire en Ligue 1. Cela peut-il évoluer suite à son entretien avec le CNOSF ? Là encore, mystère. En tout cas, il garde pour l'instant la confiance du propriétaire, même si ce dernier n'a pas compris tous ses choix, comme celui de placer Cherki sur le banc à Monaco (2-0). "Je ne suis pas venu ici pour cinq mois. J'ai un contrat jusqu'en 2027, je veux continuer à créer les conditions pour revenir en Ligue des champions", a martelé Fonseca. Présentement à l'Olympique lyonnais, il est difficile de se projeter aussi loin.