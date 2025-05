L'OL devrait jouer la Ligue Europa en 2025-2026

Moussa Niakhaté et Paulo Akouokou (OL) face à Manuel Ugarte (Manchester United) (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Sixième de Ligue 1, l'OL profite du succès du PSG en Coupe de France pour se qualifier directement en Ligue Europa. Qu'il jouera si les instances l'y autorisent.

Quatre millions de plus pour Eagle Football Group. Samedi, le Paris Saint-Germain a permis à l'Olympique lyonnais d'embaucher 4,31 millions d'euros, qu'il touchera en 2025-2026. Comment ? En remportant la Coupe de France aux dépens de Reims (3-0), confirmant ainsi qu'il est sans rival dans l'Hexagone actuellement. Ah, et il convient de préciser que ce succès parisien envoie l'OL en phase de classement de la Ligue Europa, avec la dotation qui l'accompagne.

Depuis une semaine, même si le suspense était assez maigre, il faut le dire, les Rhodaniens attendaient de savoir si le PSG allait matérialiser sa domination sur le football français en remportant tous les titres distribués cette saison. La réponse est donc oui, et sans trembler en plus. Bradley Barcola et Désiré Doué ont plié tout suspense après 20 minutes de jeu.

Pas de barrage de Conférence Ligue

Le premier a inscrit un doublé qui fera plaisir à son club formateur, sur deux offrandes du second (16e et 19e minutes). Et il s'est offert le luxe de déposer un caviar pour Achraf Hakimi avant la pause afin de parachever sa belle prestation (3-0, 43e). Les Rémois n'avaient de toute manière pas les armes pour rivaliser, eux qui jouent en parallèle leur maintien dans l'élite lors du barrage face à Metz.

Voilà donc l'Olympique lyonnais qualifié pour la Ligue Europa avec sa sixième place arrachée sur le fil à Strasbourg à la dernière journée. Lui évitant par la même occasion de disputer un dernier tour préliminaire de Conférence Ligue fin août, ce qui restait piégeux. Et surtout, cela lui ouvre les portes d'un avenir assuré en Europe, au moins jusqu'au début de l'année 2026.

L'OL espère obtenir sa licence européenne

Reste maintenant à être certain d'y goûter. Car la Fédération française n'a pas encore octroyé à l'OL sa licence européenne. Auditionné vendredi, comme le rapporte L'Équipe, le club rhodanien attend de connaître la réponse, qui devrait arriver sous dix jours. Il faudra également être attentif aux décisions de l'UEFA dans le cadre du fair-play financier. Et aussi attendre le passage devant la DNCG le 24 juin afin de voir ce que réserve l'avenir aux joueurs de Paulo Fonseca.

Le chemin est donc encore long avant de revivre les joies de la C3, que les partenaires d'Alexandre Lacazette avaient quitté en larmes après la terrible nuit d'Old Trafford (5-4).