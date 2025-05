La saison prochaine, l’OL va disputer une 23e coupe d’Europe sur 26 depuis 1999. Malgré l’absence de Ligue des champions, la présence lyonnaise sur la scène européenne reste culturelle.

Au coup de sifflet final de la dernière journée de Ligue 1 samedi, entre l’OL et Angers (2-0), les réactions étaient mitigées. L’échec de l’objectif Ligue des champions était bien là. Mais les milliers de supporters qui avaient les yeux rivés sur leur téléphone ont aussi vu ce qu’il se passait en Alsace, à quelques centaines de kilomètres de là. Le maintien du Havre à Strasbourg a été bénéfique pour l’OL, qui a récupéré la 6ᵉ place du classement. Et s’est surtout qualifié in extremis pour la Ligue Conférence. Un billet pour la C5 qui pourrait se transformer en C3 si le PSG s’impose samedi face à Reims (24/05, 21 heures), en finale de coupe de France.

Un déclin indéniable

Quand bien même ce scénario ne se réalisait pas, l’OL se présenterait tout de même de nouveau sur la scène européenne, pour la deuxième saison d'affilée. Mais lorsque le club de John Textor a retrouvé la Ligue Europa en mai 2024, cela semblait faire une éternité qu’il ne disputait pas les fameux matchs en semaine. Deux années, une longue disette pour le club rhodanien. En effet, les Lyonnais avaient toujours connu la coupe d’Europe au 21ᵉ siècle jusqu’en 2020.

20 années de gloire brutalement stoppées par les mauvaises performances de l’OL avant l’épidémie de Covid et l’arrêt du championnat. Après cela, trois saisons sur cinq sans coupe d’Europe. Et ce, après avoir atteint les sommets en 2020, en demi-finale de Ligue des champions face au Bayern Munich. Mais voilà, le classement de l’OL régresse d’année en année. Entre 2014 et 2019, l’institution de Jean-Michel Aulas a terminé quatre fois sur cinq dans le top 4 du championnat. Avant d’en être exclu cinq fois sur six depuis cette période. Un déclin incontestable.

Mais l’OL s’accroche à sa culture européenne

Pour autant, les exploits du passé permettent encore au club de se tenir à flot. 7 titres de champions consécutifs entre 2002 et 2008 qui ont eu une incidence sur la tradition lyonnaise en coupe d’Europe. Ces qualifications successives ont permis à l’OL de disputer 23 épopées européennes sur 26 depuis 1999. Un chiffre qui montre bien que l’institution doit maintenir son rang. Et qui devrait une nouvelle fois avoir l’occasion de le faire lors du prochain exercice, si de nouvelles mésaventures économiques ou administratives n'interviennent pas d'ici là.