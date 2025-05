La saison prochaine, l'OL disputera la Ligue Europa ou la Conférence Ligue. Loin de la lucrative Ligue des champions, ces deux compétitions ne sont pas rémunératrices à la même hauteur.

L'UEFA menace de sanctionner l'OL, mais pour l'heure, nous n'en sommes pas encore au stade de l'exclusion des compétitions. Actuellement, l'Olympique lyonnais se prépare donc à vivre une nouvelle campagne de coupe d'Europe, la 38e, avec énormément d'incertitudes néanmoins au-dessus de sa tête.

Il voulait et ambitionnait la Ligue des champions, mais il devra se rabattre sur la Conférence Ligue, ou au mieux, la Ligue Europa, si le PSG domine Reims en finale de la Coupe de France. Samedi soir, le club rhodanien sera donc fixé sur son sort.

Plus d'un million d'euros d'écart pour la phase de ligue

En attendant, il sait déjà qu'il se passera des juteux revenus de la C1. Non pas que ses "petites sœurs" ne soient pas lucratives, notamment pour les droits TV, mais elles le sont nettement moins. Un exemple pour l'illustrer, le gain pour la seule participation à la phase de classement. Dans le plus prestigieux des tournois, il est de 18,62 millions d'euros. On tombe à 4,31 M€ en C3, et à 3,17 M€ en C4.

La différence est non négligeable, et elle s'accentue au fil des tours passés. Mais puisque l'OL n'y goûtera pas en 2025-2026, il est plus opportun de se concentrer sur la Ligue Europa et la Conférence Ligue. Entre les deux, il est vrai que le gap financier est moins élevé, mais il existe.

Le gagnant de la C3 repart avec 13 M€, 7 M€ pour la C4

Ainsi, dans la première épreuve, une victoire lors de la phase de ligue est rétribuée à hauteur de 450.000 euros, contre 400.000 dans la seconde. Une qualification pour les 8es de finale rapporte 1,75 M€ en C3, et 1,3 M€ en C4. L'écart se creuse au fur et à mesure des qualifications. Le grand vainqueur de la Ligue Europa repart avec 13 M€ pour la finale et le titre, contre 7 M€ en Conférence Ligue.

On retrouve également des disparités entre les diverses primes de classement. Mais il faut aussi rappeler que l'Olympique lyonnais, s'il dispute la C4, passera par les barrages. Ceux-ci ramènent 175.000 euros, peu importe le résultat.