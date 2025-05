Tolisso (OL) contre Saint-Etienne (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Classée 17e et avant-dernière à l'issue de la 34e journée, l'ASSE redescend en Ligue 2. L'OL ne devrait donc pas jouer de derby la saison prochaine, au moins en Ligue 1.

L'information n'est certainement pas passée inaperçue auprès des supporters rhodaniens. Dans ce cas-là, il y a toujours deux sentiments : celui de voir l'ennemi juré au plus mal, et la déception de se dire qu'il n'y aura pas de retrouvailles la saison prochaine. Un an après son retour en Ligue 1, l'ASSE a de nouveau chuté, terminant 17e de Ligue 1, soit avant-dernière.

L'espoir résidait notamment dans un succès impératif face à Toulouse lors de la 34e journée. Mais Saint-Etienne a perdu 3 à 2 dans son "Chaudron" pourtant bouillant. Pas besoin de suivre le résultat du Havre, qui a dominé sur le fil Strasbourg (3-2) à l'ultime seconde. Clin d'œil du destin, ce but havrais sur penalty aurait pu à la fois faire le bonheur de l'OL, puisqu'il le propulse au 6e rang, et le malheur des Verts.

L'OL sauveur de Sainte-Etienne ?

Mais les Foréziens n'ont pas eu besoin de cela pour s'enfoncer. Avec 30 unités au compteur, ils n'ont pas atteint leur objectif maintien, et repartiront donc en Ligue 2 en 2025-2026. Ce qui prive l'Olympique lyonnais d'un derby pour l'exercice à venir en championnat. Seul la Coupe de France pourrait faire s'affronter de nouveau les deux antagonistes.

Les mauvaises langues pourraient rétorquer qu'une éventuelle rétrogradation administrative de l'OL ferait les affaires du club du Forez. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour l'heure, ce sont bien les joueurs de l'ASSE qui sont voués à repartir du deuxième échelon. Et il faudra patienter pour prendre sa revanche sur le dernier succès des coéquipiers de Lucas Stassin (1-0), un revers lourd de conséquences pour le groupe de Paulo Fonseca.