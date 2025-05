Euro U17 : Gomes Rodríguez (OL) buteur avec l'Angleterre

Comme Rémi Himbert avec la France, Alejandro Gomes Rodríguez fut décisif avec son pays lors de l'Euro U17. L'Anglais a inscrit un but lors du match nul face à la Belgique (1-1).

Deux jeunes footballeurs lyonnais participe actuellement à l'Euro U17. Avec la France, Rémi Himbert a contribué au succès des Bleuets sur le score de 3 à 0 face à l'Allemagne lundi. Mardi, c'était au tour d'Alejandro Gomes Rodríguez d'entrer en lice. L'Anglais affrontait la Belgique avec sa sélection.

Et il s'est très rapidement mis en action, avec un but après 12 minutes de jeu. Il confirme ainsi son appétence face aux cages et ses qualités pour se procurer des occasions et les convertir. Après sa bonne saison entre les U19 et la réserve de l'OL, il espère conclure l'exercice par un bon tournoi avec les Youngs Three Lions.

La Belgique égalise juste après la pause

La compétition n'a pas forcément très bien démarré pour l'Angleterre, qui a finalement été tenue en échec par la Belgique. Car après l'ouverture du score de Gomes Rodríguez, les Belges ont répliqué au retour des vestiaires (1-1, 49e). Le tout jeune professionnel lyonnais n'a ensuite pas réussi, avec ses coéquipiers, à refaire la différence.

Choc contre l'Italie à venir

Les Britanniques laissent donc l'Italie prendre les commandes de la poule. Les Italiens ont dominé la République Tchèque 2 à 1. Ils seront d'ailleurs les prochains adversaires des Anglais le vendredi 23 mai. A noter que l'attaquant de l'OL a joué 84 minutes, avant de céder sa place.

Himbert et la France, eux, défieront le Portugal dans un choc pour la première du groupe. Rendez-vous jeudi à 20h30, avec la possibilité déjà pour les Français de se qualifier pour les demi-finales de l'épreuve.