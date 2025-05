Une semaine après le terme de la saison, nous vous proposons de faire votre bilan de l'exercice 2024-2025 de l'OL. Donnez votre meilleur joueur, votre meilleur match, ou encore la rencontre à oublier.

C'est désormais l'heure du bilan. Un peu plus d'une semaine après la fin de la saison, dans un scénario assez fou encore une fois, il est temps de se remémorer, avec du recul, les différentes étapes de l'exercice 2024-2025. L'OL a très souvent oscillé entre le bon et le moins bon sur ces mois de compétition, avant de finalement échouer en quarts de finale de la Ligue Europa et à la sixième place en Ligue 1.

Également éliminé en 16es de finale de Coupe de France, l'Olympique lyonnais aura disputé au total 48 parties depuis août 2024. Lors de Tant qu'il y aura des Gones lundi 26 mai, nous reviendrons sur les moments forts de la saison, ainsi que sur les performances individuelles. Et nous vous invitons d'ailleurs à donner votre opinion dans l'espace réservé aux commentaires.

A vos claviers !

Par exemple, donnez-nous votre meilleur joueur en 2024-2025, celui qui vous a le plus déçu, ou encore la révélation de l'année. Plus largement, vous pouvez exprimer votre sentiment sur la plus belle affiche de l'exercice, celle à oublier, ainsi que le plus beau but. A vos claviers !

Le numéro de TKYDG servira de conseil de classe afin de clôturer la saison, avant de partir en vacances. Rendez-vous lundi à 19 heures sur toutes nos plateformes pour suivre cet opus : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV. Un programme entièrement gratuit.