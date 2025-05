Thiago Almada lors d’OL – Lens. (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Cible de nombreuses réserves depuis son arrivée, Thiago Almada a obligé le foot français à revoir son dispositif. Un club interdit de recrutement ne pourra désormais plus recruter un joueur, même avec un prêt gratuit.

C'est un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre depuis la mi-janvier. Arrivé à l'OL durant l'hiver, Thiago Almada a fait l'objet de nombreuses réserves de la part des autres clubs de Ligue 1. Ces derniers reprochaient l'arrivée de l'Argentin dans la capitale des Gaules alors que la formation lyonnaise était interdite de recrutement. Mais grâce à la multipropriété et à des droits économiques achetés bien avant la sanction, l'OL a pu faire venir Almada sous la forme d'un prêt gratuit pour six mois. Rien d'illégal puisque le mouvement a été autorisé et validé par la DNCG. Néanmoins, cela a créé du remous dans le football français, au point que des changements vont arriver pour contrer cette pratique, comme avancé par Ouest-France.

Une incidence sur le mercato lyonnais à venir ?

Dans les tuyaux depuis quelque temps déjà, la DNCG va appliquer une interprétation beaucoup plus stricte en cas d’interdiction de recrutement pour un club. Désormais, l’effectif sera figé à date de sanction et le club concerné n’aura plus la possibilité de faire venir un joueur, même de façon gratuite. Ce durcissement intervient à la demande des clubs, preuve que l'arrivée de Thiago Almada n'est clairement pas passée. Mais cela pourrait aussi avoir une incidence sur le mercato à venir de l'OL, si le club vient à être interdit de recrutement après son passage devant la DNCG.