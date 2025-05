OL Académie : le programme du week-end

Dernier tour de piste pour les U19 féminines et la D3 de l’OL Lyonnes en ce week-end du 24-25 mai. Les filles de Julien Pernay viseront le Top 4.

Alors que les garçons en ont terminé avec leur saison le week-end dernier, la réserve féminine de l’OL Lyonnes a quant à elle une dernière rencontre à disputer ce dimanche (25/05, 15 heures). Face au Puy, en Haute-Loire, les joueuses de Julien Pernay tenteront de finir sur une note positive après quatre revers consécutifs, qui ont enterré leurs espoirs de podium. Désormais, seul le top 4 est encore atteignable pour les Fenottes.

Pour autant, la dynamique actuelle n’est clairement pas à leur avantage. D’autant plus que les coéquipières de Leila Wandeler affrontent l’équipe qui se classe juste derrière elles. Le Puy étant 6ᵉ avec deux points de retard sur la formation rhodanienne. La marche pourrait donc être haute alors que l’AS Cannes, 4ᵉ, dispose de deux longueurs d’avance sur l’OL Lyonnes et a largement son destin en main.

Dernier match sans enjeu pour les U19 féminines

Mais alors que la D3 aura un petit objectif pour son ultime affiche, ce ne sera pas le cas pour les U19. Les jeunes lyonnaises affronteront le Paris FC dimanche (25/05, 15 heures) et sont d’ores et déjà assurées de terminer 3ᵉ. Derrière elles, l’Olympique de Marseille reste à trois points, mais la différence de buts semble bien trop importante pour voir les Phocéennes chiper la dernière position sur le podium. Mehisane Zidi et ses coéquipières auront tout de même à cœur de s’offrir un dénouement heureux après un échec face à la formation marseillaise (2-1) le 11 mai.

Le programme de l’académie ce week-end :

Réserve féminine: Le Puy Foot 43 - OL, dimanche 25 mai (15 heures), Stade Félix Malbo Guitard

U19 féminines : OL - Paris FC, dimanche 25 mai (15 heures), OL Academy Meyzieu