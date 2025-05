Hegerberg, Damaris et Van de Donk (OL) retenues en sélection

À l'instar de certaines de leurs coéquipières, Ada Hegerberg avec la Norvège, ainsi que Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk avec les Pays-Bas, participeront à la Ligue des Nations début juin.

Malgré le titre arraché vendredi dernier au PSG, les joueuses de l'OL n'en avaient pas encore fini avec l'entraînement. Trois séances ont eu lieu en début de semaine, avant des au- revoirs définitifs pour certains, mercredi. Entre les adieux aux joueuses non conservées par le club lyonnais, et tout simplement les départs en vacances, il y avait de l'émotion au centre d'entraînement de Décines en milieu de semaine. Néanmoins, certaines n'en ont pas encore fini avec leur saison, notamment en Europe. Avec la Ligue des Nations puis l'Euro en Suisse, c'est une nouvelle saison à rallonge pour les Lyonnaises. Wendie Renard et Eugénie Le Sommer auraient bien aimé avoir ce problème, mais elles regarderont de loin ces deux compétitions. Au contraire d'Ada Hegerberg, Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk.

La Ligue des Nations avant l'Euro

Même si elle n'a pas été prolongée, cette dernière reste une Fenotte jusqu'au 30 juin prochain si elle ne trouve pas de clubs d'ici là et "DVD" représentera donc bien l'OL Lyonnes le 3 juin contre l'Ecosse. Au même titre que sa compatriote Damaris. Ce sera également le cas d'Ada Hegerberg qui jouera la Ligue des Nations avec la Norvège contre l'Islande (30 avril) puis la Suisse (3 juin) à Sion.