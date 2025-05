John Textor avec son chapeau de cowboy lors d’OL – PSG (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Le livre de la saison refermé en Ligue 1, les amateurs de foot attendent désormais l'intersaison pour connaitre les mouvements dans les clubs. En ce qui concerne l'OL, les amoureux du ballon rond sont loin d'être optimistes sur la situation du club.

L'OL va-t-il connaitre le même sort que les Girondins de Bordeaux ? La tendance tendrait plutôt vers une réponse négative puisque la DNCG et la LFP verraient mal une Ligue 1 sans le club lyonnais. Seulement, ce dernier va devoir apporter des garanties le 24 juin prochain lors de son rendez-vous avec le gendarme financier. John Textor se montre plutôt optimiste sur la question, mais le doute n'a pas uniquement pris possession des supporters lyonnais. La situation délétère entre Rhône et Saône ne passe pas inaperçue dans la France du football et les craintes sont là.

Une opinion presque à l'opposé en janvier 2023

Dans un sondage réalisé par Odaxa pour Winamax et RTL, 51% des amateurs de football interrogés se disent aujourd’hui pessimistes pour l’avenir de l’OL et peu convaincus par les discours de John Textor ces derniers mois. Un chiffre en forte hausse sur les deux dernières années. En janvier 2023, un mois après la prise de contrôle de l'Américain, 60% des amateurs de football se disaient optimistes pour l’avenir du club. C'est aujourd'hui tout l'inverse.