DNCG : les supporters de l'OL retiennent leur souffle

Avec une audition prévue le 24 juin prochain, l'OL a un mois pour mettre de l'ordre dans ses comptes et rassurer la DNCG. Un mois durant lequel les supporters lyonnais vont vivre avec l'angoisse d'une relégation malgré les annonces de John Textor.

Il n'y a désormais plus de suspense. Quelques jours seulement après la fin du championnat et cette 6e place qualificative pour la Ligue Europa Conférence - en attendant mieux -, l'OL a reçu la date du plus gros match de sa saison. Ce n'était pas la finale de la Ligue Europa qui s'est tenue entre Tottenham et le bourreau lyonnais qu'est Manchester United, mais bien du passage devant la DNCG. Un rendez-vous attendu et à la fois redouté, tant les dernières fois ont été source de déception pour les supporters rhodaniens. Le 24 juin prochain sera encore plus crispant, car depuis la mi-novembre 2024, une relégation en Ligue 2 à titre conservatoire a été prononcée contre le club.

Une issue que personne ne veut imaginer entre Rhône et Saône, comme l'a confié Jorge Maciel après le dernier match de la saison. "On fait confiance aux dirigeants. Jusqu'à présent, on sent que le club nous offre de bonnes conditions, que le club a l'air en bonne santé. Il faut donc y croire, et on a pleinement confiance en ceux qui travaillent au niveau administratif pour avoir un Olympique lyonnais dans l'élite française." Cette sortie est dans la lignée de celle de John Textor depuis plusieurs jours. Fortement critiqué par les supporters, le propriétaire tente de rassurer comme il le peut, à l'image de cette petite phrase glissée à Olympique-et-Lyonnais, samedi dernier. "On a l'argent, tu as compris ? On a l'argent."

Le stade des promesses est terminé

Aucune raison donc de s'inquiéter concernant ce passage devant la DNCG. L'Américain en a d'ailleurs remis une couche mercredi suite à l'annonce de la date du rendez-vous à Paris. Le patron d'Eagle Football assure "avoir compris les demandes" du gendarme financier et que ce dernier "a compris notre fonctionnement". La dernière fois que Textor avait fait preuve d'autant d'optimisme, les choses ne s'étaient pas vraiment passées comme prévu. C'est d'ailleurs ce qui fait peur à Matthias, croisé jeudi matin à la boutique du Parc OL à la recherche d'un maillot désormais collector d'Alexandre Lacazette. "On aimerait pouvoir lui faire confiance. Mais depuis qu'il est là, le club est soit interdit de recrutement, soit obligé de vendre pour réduire la masse salariale et maintenant, il y a même une relégation. Donc, ce sont avant tout des actes que l'on attend."

Ces dernières heures, les clubs de Ligue 1 ont dû envoyer leur budget prévisionnel avec l'absence de revenus liés aux droits TV. Mais aussi et surtout, l'absence de promesses de vente. Le 24 juin prochain, la délégation lyonnaise devra donc arriver avec les reins solides et notamment des éléments concrets en mains. Quand Jean-Michel Aulas pouvait faire gonfler la note en estimant un départ de Karl Toko-Ekambi à 20 millions d'euros, John Textor ne pourra se permettre de telles promesses. C'est désormais proscrit et il n'a malheureusement pas le même poids dans les instances que son prédécesseur.

Quelle équipe si tout le monde est à vendre ?

C'est donc une course-contre-la-montre qui se joue sur le prochain mois à la recherche de liquidités disponibles pour rassurer la DNCG et lever la rétrogradation en Ligue 2. D'après nos informations, ce n'est pas dans l'intérêt du football français que de voir l'OL glisser à l'étage inférieur. Néanmoins, le club va quand même devoir apporter des garanties et pas seulement un beau sourire en disant "nous sommes l'Olympique lyonnais".

Le club devrait mettre en avant la vente d'un joueur ou deux ainsi que les économies salariales réalisées sur Alexandre Lacazette et Nicolas Tagliafico pour "simplement" se voir interdit de recrutement avec un fort encadrement de la masse salariale. Un moindre mal ? Annabelle, présente à Décines jeudi, le conçoit, mais "s'interroge sur le visage de l'OL la saison prochaine. On nous annonce que tout le monde est à vendre, mais si dans le même temps on ne peut pas recruter, la saison risque d'être compliquée."

Il est vrai que personne n'est à l'abri de ne pas faire ses valises durant l'été et si l'Académie a sauvé l'OL au début des années 2010, le doute est un peu plus permis en 2025. Matthias souligne que "peu de jeunes ont débuté ces dernières saisons en Ligue 1 et surtout, ce fut de façon sporadique. Ont-ils vraiment le niveau ?" C'est toute la question, comme celle de savoir si John Textor va tenir les délais à temps. C'est un vilain défaut depuis sa prise de contrôle en décembre 2022, mais les récentes annonces sur la vente de Crystal Palace et l'introduction en Bourse laissent un certain espoir. Les supporters espèrent avant tout qu'il ne soit pas vain.