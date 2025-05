Après avoir attiré Fabien Caballero à la tête de la formation, l'OGC Nice devrait en faire de même avec l'un des formateurs de l'OL Académie. Arrivé l'été dernier, Raphaël Cosmidis serait en partance pour les Aiglons.

À l'OL, il n'y a pas que dans le groupe professionnel que l'été devrait s'annoncer brûlant. Au sein de l'Académie, les changements s'annoncent nombreux, que ce soit dans le renouvellement des joueurs, mais aussi du staff. Comme appris, Florent Balmont va prendre les U19 à partir de la rentrée, tandis que Gueïda Fofana a bon espoir de poursuivre sa mission avec la réserve. Néanmoins, comme indiqué par Le Progrès, au sein de la préformation, quelques changements importants vont avoir lieu. Formateur historique, Cyrille Dolce va devenir adjoint des U15 aux côtés de Martin Fabre. En prenant un peu de recul, si l'on peut dire, l'entraîneur lyonnais laisse la lumière à son désormais numéro 1.

Une seule saison à Meyzieu

Mais quid de l'avenir de Raphaël Cosmidis qui occupait ce rôle d'adjoint depuis le début de la saison ? Selon nos informations confirmant celles du toujours bien informé Borgia_OL_Acad, son avenir ne s'écrira plus à Meyzieu, mais bien plus dans le sud de la France. Pas d'officialisation encore, mais l'OGC Nice continuerait de venir pilier au sein de l'OL Académie. Le formateur devrait prendre la direction de la French Riviera pour retrouver Fabien Caballero, ancien directeur du centre de formation lyonnais et qui a pris la direction de celui des Aiglons au début de l'année 2025.