L'OL a accusé des retards de paiement de cotisations à l'URSSAF

À un mois du passage devant la DNCG, l'URSSAF a épinglé l'OL. L'organisme a lancé une procédure contre des retards de paiement de cotisation. Le club assure avoir réglé ce retard.

Comme type de publicité avant un passage devant la DNCG, on a connu mieux. Sur le mois qui arrive, John Textor doit avant tout chercher à rassurer le gendarme financier du football français d'ici au 24 juin. Et forcément, quand une nouvelle de ce type devient publique, ce n'est pas pour arranger son cas avant le rendez-vous crucial. Ce vendredi, l'URSSAF a engagé une procédure contre l'OL pour des retards de paiements sur des cotisations. Le montant s'élève à plusieurs millions d'euros. L'ensemble des sommes "a déjà été réglée" par l'OL entre ce retard et le lancement de la procédure ce vendredi, selon le club à Olympique-et-Lyonnais.

Une procédure pour assurer les arrières

Néanmoins, c'est une nouvelle pierre dans le jardin lyonnais qui n'a pas franchement besoin de ça. Avec la saisine du tribunal de commerce, l'URSSAF cherche logiquement à assurer ses arrières face à un futur qui peut s'annoncer sombre entre Rhône et Saône. Du côté du club, "on assure travailler en lien étroit avec l'URSSAF" après le lancement de cette procédure qui a conduit au paiement de l'ensemble des retards.