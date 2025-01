OL - Mercato : Fabien Caballero rejoint officiellement Nice

Un peu plus d'un an après sa nomination au poste de manager général de l'académie lyonnais, Fabien Caballero s'est officiellement engagé avec Nice.

Arrivé à l'OL en 2018, Fabien Cabellero a tour à tour occupé les rôles de recruteur et de responsable du recrutement de l’académie. Puis, en novembre 2023, suite à la nomination de Pierre Sage sur le banc de l'équipe première, il a pris le poste de manager général du centre de formation.

Un peu plus d'un an après ce changement, le dirigeant n'est déjà plus à l'Olympique lyonnais. En effet, comme cela était annoncé depuis plusieurs semaines, il s'est engagé avec l'OGC Nice, qui a aussi attiré le médecin Jean-Marc Laborderie. La nouvelle a été officialisée jeudi 2 janvier.

Une solution interne pour le remplacer ?

Il évoluera désormais en étroite collaboration avec Julien Sablé, le directeur de l'académie niçoise. Caballero a récupéré le siège de directeur adjoint du centre de formation en charge du recrutement. Une venue impulsée notamment par Florian Maurice (directeur sportif des Aiglons), qui l'a connu dans le Rhône.

Johann Louvel, le directeur technique, devrait à présent être épaulé par Mathieu Seckinger, initialement membre de la cellule de recrutement. Ce dernier, même s'il n'a pas officiellement été nommé, succéderait à Caballero.

Beaucoup de changements à l'académie

Ces derniers mois, les différents staffs de l'académie lyonnaise ont connu beaucoup de mouvements. Entre le départ de Jordan Gonzalez, des U19 à Versailles, celui de Fabien Caballero, ou encore d'Olivier Blondel, qui a rejoint Nantes, il faudra sans doute un certain temps avant que tout se mette en place.