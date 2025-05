Fonseca et l’OL pessimismes sur l’issue du CNOSF

Passé devant le CNOSF le 6 mai dernier, Paulo Fonseca espérait plaider sa cause pour une réduction de peine. L’audition ne se serait pas forcément passée comme prévu pour le coach de l’OL.

En sautant la commission d’appel de la FFF pour éviter une sanction plus lourde, l’OL avait choisi de saisir directement le CNOSF pour réduire la suspension de Paulo Fonseca. Bien que l’organe ait avant tout comme prérogatives de donner un simple avis, suivi ou non par la LFP, le club lyonnais comptait faire entendre sa voix pour prouver la bonne foi de son coach. Ayant eu une réunion avec le CNOSF le 6 mai dernier, Fonseca attend désormais le retour.

Néanmoins, il ne se fait guère d’illusions sur l’issue de cette réunion. L’organe ne devrait pas donner un avis positif à la défense du Portugais. Défense qui n’aurait d’ailleurs pas eu lieu, si l’on en croit les propos du technicien rhodanien. "Je ne suis pas confiant. Je ne sais pas si vous savez ce qui s'est passé. Je n'ai pas eu l'opportunité de parler, comment je pourrais être confiant ?"

Fonseca n'a "pas pu (se) défendre"

S’il assure "attendre", Paulo Fonseca regrette cette posture de "ne pas avoir pu me défendre, c’est une vérité incroyable." Suspendu de vestiaires en France jusqu’au 15 septembre prochain et de banc jusqu’au 30 novembre, l’ancien coach de l’AC Milan ne devrait pas changer ses habitudes au moment de la reprise de la saison 2025-2026. Comme face à Angers, samedi (21h), Paulo Fonseca devrait prendre place en tribunes de presse. "Honnêtement, je n’ai pas confiance dans le fait que quelque chose va changer." Une pierre de plus dans le jardin du technicien et de l’OL en cette fin de saison que tout le monde attend et redoute par la même occasion.