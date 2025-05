Présent en conférence de presse ce jeudi, Rayan Cherki a logiquement été interrogé sur son futur. Le joueur offensif a laissé planer le doute sur son avenir à l'OL, mais refuse d’avoir fait un appel du pied au PSG lors de la cérémonie des trophées de l’UNFP.

Avec Rayan Cherki, on en a toujours pour son argent. Que ce soit sur le terrain ou en dehors. Ayant répété à plus d’une reprise qu’il était là "pour donner du plaisir aux supporters et aux enfants", le joueur offensif reste un bon client face aux caméras. Néanmoins, il est apparu un peu plus tendu qu’à l’accoutumée, certainement en raison de la tournure qu’a prise la saison avec cet enchaînement de défaites et l’absence de Ligue des champions. Mais aussi très probablement, car il se savait attendu sur la question de son futur à l’OL.

Ayant avoué que Lacazette "jouera son dernier match" contre Angers, Rayan Cherki a été plus mystérieux quant à savoir si ce sera également son cas. "Je ne sais pas. En tout cas, je sais que j'ai tout donné pour le club. J'ai fait tout mon possible pour l'OL, parce que c'est un club que je n'oublierai jamais, qui restera toujours dans mon cœur. Je suis resté quand beaucoup de joueurs sont partis. Aujourd'hui, je n'ai aucun regret. Quoi qu'il arrive, je donnerai tout jusqu'à ma dernière minute pour le club."

"Si je devais aller dans tous les clubs où j'ai des amis..."

À la vue des difficultés financières de l’OL, un départ de Cherki semble plus que probable durant l’été. Les courtisans risquent d’être nombreux. La saison n’est d’ailleurs pas finie qu’un intérêt de Liverpool a été avancé tout comme un rapprochement avec le PSG. Ce n’est d’ailleurs pas la sortie du numéro 18 lyonnais à la cérémonie des trophées UNFP qui a fait redescendre cet intérêt supposé du club parisien. Seulement, Rayan Cherki a mis les points sur les "i" concernant cette sortie, dans un franc-parler dont il a l’habitude.

"Oui, j'ai beaucoup d'amis au PSG. J'ai beaucoup d'amis à droite, à gauche, dans beaucoup de clubs. Donc, si je devais aller dans tous les clubs où j'ai des amis, je ferais une tournée des Zéniths, je me prendrai pour un chanteur. Donc, non. Si je dois faire des appels du pied à des clubs, c'est que ma carrière prend un très mauvais tournant. Donc, j'ai juste répondu à la question d'une manière humoristique. Je sais que quand c'est moi qui parle, ça fait souvent parler. Donc, pour l'instant, je n'ai que la tête à l’OL et je ne fais jamais d'appel du pied à qui que ce soit."

Avec ses statistiques cette saison, Rayan Cherki n'a pas forcément tort : cet exercice de la confirmation devrait lui ouvrir les portes des grands d'Europe.