Samedi sonne comme l’ultime journée de Ligue 1 et le dernier rendez-vous au Parc OL. S’il reste un infime espoir de Ligue des champions, les sentiments vont s’entremêler à Décines entre la colère envers John Textor, la célébration des 75 ans du club, mais aussi le départ d’Alexandre Lacazette.

La saison dernière, la venue de Strasbourg était celle de tous les espoirs. Après une remontée historique, tous les supporters lyonnais se mettaient à rêver de voir l’OL en Europe la saison suivante. Dans un scénario digne de celui observé pendant tout un semestre, la formation lyonnaise avait plus qu’accrocher une septième place européenne. En trompant le gardien strasbourgeois à la 96e minute, Alexandre Lacazette avait tout simplement envoyé son club formation sur la 6e place, synonyme de qualification pour la Ligue Europa avec le succès du PSG en Coupe de France, contre ce même OL.

Le Parc OL était alors tombé dans l’ivresse, avec un club revenu d’entre les morts grâce notamment au travail de Pierre Sage et de tout son staff. C’était il y a un an et pourtant l’impression que mille vies ont eu lieu depuis ce moment de fête. Samedi, la dernière de la saison aura encore lieu à Décines avec la réception d’Angers.

Une expression de la déception des supporters en tribunes ?

À moins d’un script digne de l’exercice précédent, l’envie de faire la fête sera bien moins présente dans les travées du stade comme au sein même du vestiaire. C’est tout le paradoxe qui va s’offrir ce samedi 17 mai à 21h. Tout semblait pourtant réuni pour que la venue du SCO permette de finir cette saison sous les meilleurs auspices. Il y a un mois, Laurent Prud’homme, qui a disparu des radars et qui est en passe de se faire licencier, avait annoncé une nouvelle qui avait ravi tous les fans lyonnais.

En cette année 2025, l’OL allait fêter ses 75 ans et pas seulement une fois. Entre ce 17 mai et la fin août, le club serait célébré à sa juste valeur, notamment avec un maillot collector pour l’occasion. Ce dernier a été dévoilé mercredi et a logiquement fait son petit effet avec un retour au vintage avec le blason originel de l’OL. Cependant, cet anniversaire risque de ne pas avoir la même résonance que souhaitée. Certains supporters croisés depuis une semaine ont beau assurer "qu’il faut faire la part des choses entre l’histoire du club et ce qu’il se passe actuellement", difficile de laisser de côté la crise sportive et institutionnelle qui reprend le dessus depuis quelques semaines.

Un enjeu sportif sur le terrain

Les joueurs sont forcément coupables, mais ils ne sont pas les seuls. Au milieu des hommages qui risquent d’être rendus aux ainés ayant façonné ce club, les supporters auront forcément un homme dans le viseur samedi soir lors de cet OL - Angers : John Textor. La banderole déployée à Monaco ainsi que les sifflets ont déjà planté le décor et ce dernier rendez-vous à la maison ne devrait pas échapper à une gronde plus ou moins forte. Sur le terrain, les coéquipiers de Lucas Perri doivent espérer un énième miracle pour accrocher la Ligue des champions.

Finalement, le but sera avant tout de gratter a minima une place pour être certain d’être européen la saison prochaine. Car c’est encore loin d’être le cas avec cette 7e place qui reste suspendue à une victoire finale du PSG en Coupe de France. En déclinant des offres venues d’Arabie Saoudite l’été dernier, Alexandre Lacazette ne s’imaginait pas un tel dénouement pour le deuxième chapitre de sa vie professionnelle à l’OL.

Un 200e but pour Lacazette pour finir de guider le club ?

Pourtant, c’est un mélange d’émotion et certainement de colère qui prendront possession du capitaine, au moment de rentrer sur la pelouse devant les 56 000 spectateurs attendus. L’émotion de se dire qu’il va vivre un 391e et dernier match avec son club formateur, même s’il ne l’a pas annoncé officiellement. Mais aussi la colère de ne pas avoir réussi le projet qu’il s’était fixé à son retour en juin 2022 : ramener l’OL en Ligue des champions. Avec 59 buts inscrits en Ligue 1 ces trois dernières saisons, le numéro 10 lyonnais a rempli sa part du marché, malgré un dernier exercice en dedans.

Samedi soir, il aimerait sûrement que ce total franchisse la barre des 60, car dans l’histoire, cela aurait une vraie incidence. Il deviendrait ainsi le deuxième joueur de l’OL à franchir le cap des 200 buts après Fleury Di Nallo (222). Une barrière symbolique qui n’effacera pas la désillusion d’un dernier ballet au goût inachevé, comme il l’avait rappelé il y a quelques semaines, sans savoir ce qu’il allait arriver. "Entrer dans l’histoire du club, en atteignant les objectifs, oui, ça me ferait plaisir. Si je mets 200 buts, mais qu’il n’y a pas de Ligue des champions, il y aura ce goût d’inachevé." C’est cette amertume qui risque malheureusement de prendre le dessus. À moins d’un improbable scénario qui ferait définitivement basculer Lacazette dans la légende.