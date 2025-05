Une collection unique pour ses 75 ans. L'OL a annoncé ce mercredi des tenues, dont un maillot, inédites afin de célébrer un anniversaire très spécial.

Dernier match de la saison, dernière rencontre (normalement) pour Alexandre Lacazette, et peut-être ultime sortie de l'OL avant des déboires financiers et administratifs. Face à Angers, l'Olympique lyonnais jouera sa place en coupe d'Europe lors de l'exercice 2025-2026, et plus encore. A l'occasion de cette affiche, les coéquipiers de Rayan Cherki arboreront un maillot spécial, dont la teneur avait déjà un peu filtré.

Créée pour les 75 ans du club, la tunique reprendra le logo historique, avec le lion rugissant dans un blason rouge et bleu. Très épurée, elle comprendra seulement le trèfle, sigle d'Adidas, le concepteur. Une sorte d'hommage à l'histoire et à l'identité de l'institution rhodanienne dans cette période pour le moins troublée.

@Adidas

Accessible au public à partir de samedi

En plus du maillot, l'ensemble comprendra toute une collection "lifestyle" avec une veste et un jogging bleu. La chaussure Samba sera pareillement disponible dans une version collector respectant l'ADN de l'OL.

Les supporters pourront dénicher ces produits, vendus néanmoins en série limitée, à partir du samedi 17 mai à 9 heures. Ils seront proposés dans les boutiques officielles, sur le site de l'Olympique lyonnais et sur la plateforme adidas.