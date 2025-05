OL - Mercato : Rayan Cherki serait en réalité bien loin du PSG

Rayan Cherki (OL) face à Warren Zaïre-Emery (PSG) (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Lors de la cérémonie des trophées UNFP dimanche, les mots de Rayan Cherki à l’égard de ses amis "parisiens" ont relancé la piste PSG. En réalité, le club de Nasser Al-Khelaïfi n’aurait pas l’intention de recruter le meneur de jeu de l’OL cet été.

L’été dernier, John Textor avait fermé la porte à un départ de Rayan Cherki. Le propriétaire américain avait cette fois eu le nez creux au vu de la saison réalisée par le joueur formé à l’académie lyonnaise (12 buts, 19 passes décisives TCC). Et pourtant, le numéro 18 ne manquait pas de prétendants. D’abord Dortmund, qui était la piste la plus chaude au début du mercato. Puis le PSG, avec un Luis Enrique qui n’aurait pas refusé la venue du jeune prodige lyonnais tant il appréciait ses qualités. Mais alors qu’il était finalement resté entre Rhône et Saône, Rayan Cherki n’était lui pas contre un départ en août dernier.

Le PSG n’a pas prévu de revenir à la charge

De quoi rallumer la flamme à l’approche du nouveau mercato estival qui s’apprête à s’ouvrir. D’autant plus que les propos du meneur de jeu à l’égard de ses homologues parisiens lors des trophées UNFP dimanche n’étaient pas de nature à éteindre toute rumeur. Bien au contraire. "Ousmane (Dembélé), c’est un bon ami à moi. Bradley (Barcola) aussi. Forcément, quand on a des bonnes affinités sur le terrain, ça se ressent aussi en dehors", avait déclaré l’international espoir français. Ajoutant qu’il ne "savait pas" si ces déclarations étaient destinées aux dirigeants parisiens.

D’ailleurs, les planètes semblent vouloir s’aligner pour un transfert de Rayan Cherki au PSG : contexte économique défavorable à l’OL, possibilité d’y retrouver des amis, Ligue des champions… Et pourtant, selon nos confrères du Parisien, le club de Nasser al-Khelaïfi n’aurait pas prévu de revenir à la charge cet été. À l’heure actuelle, le contact entre les deux parties n’a d’ailleurs même pas été renoué. Mais Rayan Cherki dispose encore de nombreux points de chute. Dortmund ou, plus récemment, Liverpool et Manchester United. Les rumeurs foisonnent avant un été qui l’amènera sans aucun doute à quitter son club de cœur.