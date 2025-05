Philippe Diallo, président de la FFF, et Jean-Michel Aulas (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Lundi, le président de la FFF, Philippe Diallo, a présenté son projet de réforme pour le football français qui prévoit la suppression de la LFP au profit d’une société commerciale dont le modèle s’inspire de la Premier League.

La crise qu’a récemment connue la LFP sur la sensible question des droits TV pourrait bien avoir été celle de trop dans le paysage du football français. Après plus de 80 ans d’existence, Philippe Diallo, président de la FFF, a annoncé lundi lors d’une conférence de presse sa volonté de mettre fin à l’instance dans un projet de restructuration plus globale du football professionnel. Lequel devrait notamment permettre aux clubs français, comme l’OL, de retrouver "une trajectoire d’équilibre" dans un contexte économique délicat depuis plusieurs années.

Pour ce faire, ce projet de réforme prévoit de "passer d'une ligue qui était une association loi de 1901 à une société commerciale dont les clubs seront les actionnaires", comme l’a divulgué l’ancien directeur général de l’Union des clubs professionnels de football (1992-2021). Ainsi, selon son idée, un club équivaudrait à une voix au sein du conseil d’administration qui prendrait la place du seul président, à l’image de ce qui se fait en Premier League anglaise. Cela donnerait donc plus de responsabilités et d’implication aux clubs dans les décisions.

Plus de contrôle sur la multipropriété

Cette refondation du football français permettrait également à la Fédération française de football de se doter d’un pouvoir de contrôle. Une "golden chair" au sein de la société de clubs qui lui permettrait alors de conserver un droit de veto sur les sujets les plus structurants. Tout en récupérant des compétences comme la commission de discipline, la commission de l’arbitrage ou encore la DNCG. Un gendarme financier qui, dans cette réforme, serait d’ailleurs plus attentif à la multipropriété avec la mise en place d’un plafonnement salarial. Tout en s’assurant que la juste valeur d’un joueur soit respectée s’il voyage entre deux clubs appartenant à un même propriétaire.

Une réforme mise en place à l’horizon 2026/2027

Mais il faudra du temps avant de voir toutes ces mesures se mettre en place. D’abord parce que le calendrier législatif et les aller-retours entre les deux chambres peuvent retarder les choses. Mais aussi parce que l’incertitude parlementaire actuelle pourrait compromettre les prévisions faites. Philippe Diallo a lui annoncé que ce projet pourrait se concrétiser "au mieux pour la saison 2026-2027". La ministre des Sports, Marie Barsacq, a pour sa part évoqué "une trajectoire à moyen-long terme".