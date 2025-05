OL : face aux interrogations économiques, Textor joue l'apaisement

En difficulté sur le terrain, l'OL craint aussi pour ses finances. Mais même après la défaite à Monaco, John Textor ne se montre pas inquiet.

La FFF, la DNCG, la FIFA, l'UEFA... Ces derniers temps, l'OL subit des remontrances de beaucoup d'instances du football, qu'elles soient françaises, européennes et mondiales. Tout cela tient à la fois du domaine administratif, mais aussi financier. Et forcément, puisque le sportif ne suit plus - quatre défaites sur les cinq derniers matchs - les interrogations deviennent de plus en plus prégnantes au-dessus de John Textor.

Entre le rendez-vous avec le gendarme financier français et la menace de l'organisation européenne sur une éventuelle qualification lyonnaise la saison prochaine, le patron d'Eagle Football a du travail. Dimanche, il était d'ailleurs présent à Monaco. Il a assisté à une nouvelle désillusion, avec le revers 2 à 0 de son équipe, tandis que les autres concurrents au top 4 avaient perdu.

La C1 et ses revenus s'éloignent

Conséquence de cette défaite, la Ligue des champions s'éloigne, même si mathématiquement, le quatrième, Nice, est toujours à trois points. Mais il faudrait un concours de circonstances invraisemblable pour que l'Olympique lyonnais retrouve la C1 en 2025-2026.

A l'issue de la rencontre, alors qu'il quittait le stade, l'homme d'affaires américain a échangé quelques mots avec des supporters. Une discussion captée par un fan. Dans celle-ci, on entend une personne s'inquiéter. "Vous avez l’argent ?", demande-t-elle à John Textor. "Oui, a-t-il répondu. Nous l’avons et nous le dépenserons. Arrêtez de lire la presse. Vous n’avez pas être inquiets."

Pour Textor, "tout va bien"

Affirmant que les amoureux de l'OL "pouvaient lui faire confiance", il a aussitôt embrayé pour se justifier : "J’ai dépensé 293 millions d’euros depuis que j’ai racheté le club, vous croyez que je vais laisser tomber parce qu'ils (la DNCG) nous en demandent 50 ? Tout va bien", a-t-il clamé.

Avec 445,5 millions d'euros de dettes en décembre 2024, soit -59,6 millions d'euros par rapport à juin 2024, mais surtout une trésorerie dotée de "seulement" 50 M€ d'euros, difficile de dire que "tout va bien" à l'Olympique lyonnais. L'entreprise affichait en plus résultat net de -117 millions d'euros à la fin de l'année passée. En clair, pas de quoi rassurer, alors que le Eagle Football Group n'a à l'instant T pas finalisé le plan évoqué dans son document semestriel détaillé.