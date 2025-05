OL, Monaco, Fonseca, Textor... Votre avis nous intéresse

Alexandre Lacazette lors de Monaco – OL (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

Grise mine sur le plateau de Tant qu'il y aura des Gones ce lundi. Une émission consacrée aux déboires de l'OL, à la fois sportifs et extrasportifs.

La défaite contre Lens (1-2) avait déjà mis un coup aux ambitions de Ligue des champions de l'OL. Malgré tout, l'espoir, mince, résidait dans un déplacement capital à Monaco. Mais samedi, les coéquipiers de Moussa Niakhaté sont à nouveau passés au travers lors d'un rendez-vous capital. Un revers 2 à 0 en Principauté qui condamne presque les Rhodaniens.

Retour sur Monaco - OL, une partie sur Fonseca

Presque oui, car Nice, Lille et Strasbourg, respectivement quatrième, cinquième et sixième, ont eux aussi perdu. Résultat, les hommes de Paulo Fonseca sont toujours à trois longueurs de ces équipes. Pas de podium en 2025, mais encore une chance de finir dans le top 4. Il faudrait cependant un scénario assez fou pour que cela arrive.

Déjà, un succès face à Angers samedi sera indispensable, au moins pour sauver la face, et éventuellement, gagner une ou des places au classement. De tout ça, et de bien plus encore, il sera question dans TKYDG. Le premier thème sera bien sûr consacré au match contre l'ASM.

Quel avenir pour l'Olympique lyonnais ?

Ensuite, nos deux consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale évoqueront le cas Fonseca. Tactique, communication, coaching... Ils s'interrogeront sur les dernières sorties du Portugais, sur et en dehors du terrain. Enfin, l'émission se conclura sur un vaste sujet. Quid de l'avenir du club, alors que la C1 s'éloigne semaine après semaine, et que financièrement, la situation inquiète.

Ce numéro de Tant qu'il y aura des Gones sera diffusé en direct à partir de 19 heures.