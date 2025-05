L’OL ne peut désormais viser que la quatrième place de Ligue 1

Dans son rêve de Ligue des champions, l’OL a laissé passer une énième chance à Monaco. Avec les défaites de Nice, Lille et Strasbourg, les Lyonnais auraient pu croire à une qualification directe. Ils vont désormais devoir prier fort pour viser la quatrième.

En regardant ce qu’il s’est passé dans cette 33e journée de Ligue 1, les supporters de l’OL doivent se dire que la Ligue des champions n’était tout simplement pas fait pour la formation lyonnaise cette saison. Après la défaite contre Lens dimanche dernier, on ne donnait pas cher de la peau des coéquipiers d’Alexandre Lacazette pour accrocher cette première participation depuis la saison 2019-2020. Et pourtant, samedi, toutes les planètes ont réussi à s’aligner pour y croire encore plus fortement. Toutes ? Non, il en a manqué une.

Malheureusement, ce fut la plus importante puisque l’OL n’a pas réussi à gagner à Monaco et est même rentré bredouille avec cette défaite 2-0. Un gros regret après les occasions de la première mi-temps, mais surtout à la vue des défaites simultanées de Nice, Lille et Strasbourg. Une victoire et l’OL serait remonté directement à la quatrième place, avec encore l’espoir de passer devant Monaco, à l’issue de la dernière journée.

Gratter quelques places en vue de la finale de la Coupe de France

Finalement, la venue d’Angers samedi prochain à Décines servira seulement à croire à un nouveau miracle pour finir quatrième. Cependant, difficile de se dire que les trois concurrents battus lors de la 33e journée vont encore sombrer ensemble pour l’ultime rendez-vous. Il reste un mince espoir, mais il est désormais simple : l’OL doit gagner par deux buts d’écart contre Angers et espérer voir Nice, Lille et Strasbourg perdre. L’unique scénario qui pourrait encore envoyer les joueurs de Paulo Fonseca en Ligue des champions. Autant dire, mission impossible. L’espoir dorénavant sera avant tout de gratter une ou deux places pour assurer la Ligue Europa et être supporter du PSG en finale de Coupe de France au cas où l’OL reste 7e à l’issue de la 34e journée. Vraiment pas le scénario imaginé il y a encore trois semaines…