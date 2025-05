Cible de critiques depuis la double confrontation avec Manchester United, Paulo Fonseca mise sur un argumentaire à son avantage plus qu’une réelle remise en question.

L'idylle avait rapidement pris fin. À peine un mois après sa nomination à la tête de l'OL, Paulo Fonseca avait finalement fait un geste qui allait lui coûter cher : neuf fois de suspension, l'interdisant de banc de touche jusqu'en novembre et de vestiaires jusqu'à la mi-septembre. Cet épisode négatif avait déjà été une première pierre dans le jardin du Portugais. Mais, contre toute attente, ce qui devait être un élément négatif s'était finalement transformé en un regain de forme et d'énergie pour le groupe de l'OL, à fond derrière son coach. Ce fut d'ailleurs la posture adoptée par tout le club, des dirigeants aux supporters. D'autres seraient sûrement tombés pour moins que ça, mais l'Olympique lyonnais avait fait le choix du "seul contre tous".

"Cette saison est particulière, ce n'est pas normal"

Cela a plutôt bien fonctionné pendant plus d'un mois et demi, avant que la machine ne s'enraye. Le scénario historique vécu à Old Trafford à la mi-avril a sonné comme le glas d'une chute mentale. L'OL n'a certes pas perdu son football comme il l'a montré contre Rennes (victoire 4-1) et Lens (défaite 2-1). Mais, un ressort psychologique a sauté avec cette élimination suivie du derby à Saint-Etienne. Deux rendez-vous durant lesquels Paulo Fonseca était attendu et où il a failli.

Depuis le retour d'Angleterre, la posture du technicien est d'ailleurs assez surprenante. Forcément critiqué pour la première de son aventure, le Portugais donne l'impression de se dédouaner. Sa sortie après l'élimination et le manque de recul de ses joueurs à 4-2 en a surpris plus d'un. Alors qu'il a été un des premiers à fêter le penalty de Lacazette, comme celui de la qualification. À ce dédouanement, Paulo Fonseca y ajoute une posture qu'on ne lui connaissait pas forcément, celle de l'excuse et de l'auto-satisfaction.

Sage indirectement pointé du doigt

Interrogé jeudi sur la très probable absence de Ligue des champions le 17 mai prochain, le natif de Nampula a trouvé l'excuse de la course folle plus que des rendez-vous manqués de son équipe. "Cette saison est un peu particulière parce que nous avons des points qui seraient suffisants pour la Ligue des champions d'habitude. Nous avons six équipes qui peuvent y arriver, ce n'est pas normal." Mettant en avant cette situation particulière, Paulo Fonseca n'hésite pas non plus à piquer sur ce qui a pu se faire avant. Un peu à la manière de John Textor pour expliquer les difficultés économiques actuelles en y mettant sur le compte de l'héritage laissé par Jean-Michel Aulas.

Sur le sportif, Pierre Sage en prend un peu pour son grade depuis deux sorties médiatiques, comme s'il était plus facile de taper dessus. "Depuis que je suis arrivé, nous avons une moyenne de 1,85 point par match. Si nous avions la même moyenne depuis le début de la saison, nous serions deuxièmes actuellement. C’est une saison particulière." Une critique à peine cachée envers son prédécesseur qui n'est pas forcément bien passée dans l'environnement lyonnais et au GOLTC.

Une attitude pas forcément attendue pour un coach expérimenté

Dans les faits, oui, Paulo Fonseca n'a pas tort de souligner que Pierre Sage ne tournait "qu'à" 1,6 point de moyenne. Seulement, il a dû faire face à deux mercatos dans lesquels le contexte autour de l'équipe et la motivation des joueurs ont clairement été néfastes. Si l'OL est toujours en Ligue 1 dans les mois à venir, il faudra alors voir comment le Portugais s'en sort. Bien, espérons-le, mais cette position sur la défensive et ce besoin de justifier un bilan qui n'a finalement pas fait bouger la formation lyonnaise de son rang dans la course à la Ligue des champions traduit un certain manque de remise en question, du moins publiquement. Cela reste peut-être plus maladroit qu'autre chose, mais par les résultats de ces dernières semaines, les supporters lyonnais attendaient certainement mieux sur ce point avec Fonseca.