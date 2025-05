Alexandre Lacazette et les joueurs de l’OL à l’échauffement contre Montpellier (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Suspendu contre le RC Lens, Alexandre Lacazette fait logiquement son retour dans le groupe privé de Corentin Tolisso. L'absence du milieu n'est pas compensée puisque Paulo Fonseca n'a retenu que 20 joueurs pour Monaco - OL, samedi (21h).

Dès jeudi, Paulo Fonseca avait planté le décor. Absent des dernières séances, Corentin Tolisso ne serait pas disponible pour le déplacement à Monaco. Hormis l'absence du milieu de terrain et celle d'Enzo Molebe toujours en réathlétisation, tous les joueurs de l'OL étaient opérationnels pour ce choc sur le Rocher. Le Portugais n'a pas menti puisque Alexandre Lacazette signe son retour. Le capitaine avait manqué la réception de Lens dimanche dernier à cause d'une suspension pour accumulation de cartons. Le voilà bien présent pour ce déplacement dans la Principauté qui pourrait être le théâtre de son 200e but avec l'OL.

Après sa première contre Lens, Gomes Rodriguez redescend

Avec Lacazette mais sans Tolisso, Paulo Fonseca n'a pas souhaité compenser l'absence de son vice-capitaine par la présence d'un jeune de l'Académie. Il n'y aura que 20 joueurs sur la feuille de match avec Alejandro Gomes Rodriguez redescendu avec la réserve. La formation lyonnaise va chercher à croire encore à son infime espoir de Ligue des champions. Il faudra gagner au stade Louis II et espérer de faux pas des concurrents dans le même temps.

Le groupe lyonnais : Descamps, Da Silva, Perri - Abner, Caleta-Car, Kumbedi, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Omari, Tagliafico - Akouokou, Almada, Matic, Tessmann, Veretout - Cherki, Fofana, Mikautadze, Lacazette