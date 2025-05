Ce samedi, l’OL se déplace à Monaco (21h). Une confrontation pour la Ligue des champions entre deux adversaires directs, mais dans un match à distance entre six équipes. De quoi favoriser un contexte brûlant, selon Thilo Kehrer.

Si l’OL s’était imposé face au RC Lens dimanche dernier (1-2), les Lyonnais se seraient retrouvés à un petit point de l’AS Monaco, à deux journées de la fin du championnat. Un scénario qui aurait créé un contexte encore plus pesant autour de la confrontation à venir entre les deux formations. Mais même à quatre points des Monégasques, pas question de minimiser l’importance du résultat à venir face aux Rhodaniens, selon Thilo Kehrer.

Dans un match à six équipes pour la Ligue des champions, tous les prétendants rêvent désormais de faire un 6 sur 6 lors de leurs deux derniers matchs de championnat. D’autant plus qu’ils joueront en même temps ce samedi (10/05, 21 heures) à l’occasion du multiplex de la 33e journée de Ligue 1. Une accumulation d’éléments qui débouchent sur un contexte brûlant autour de la rencontre entre l’AS Monaco et l’OL. Ce que n’a pas manqué de rappeler le défenseur allemand en conférence de presse. "Jouer contre Lyon est déjà un grand match, mais le contexte autour donne encore plus d’importance au résultat".

Une opposition sur fond de crise côté lyonnais

Un contexte sportif crispant, certes, mais pas seulement pour l’OL, qui jouera aussi son avenir économique en Principauté. En cas de défaite, les derniers espoirs de C1 s’envoleront et John Textor dira adieu à son objectif fixé en début de saison. Un objectif sportif, mais aussi nécessaire pour les comptes d’Eagle Groupe. Depuis plusieurs jours, la pression s’intensifie autour du propriétaire américain. Entre mauvaises prévisions économiques, menace de rétrogradation administrative en Ligue 2 et sanctions qui s’accumulent au niveau européen, une défaite à Louis II serait sans doute la goutte d'eau qui ferait déborder le vase.