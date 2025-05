À l’OL, l’espoir de Ligue des champions est toujours là

Les joueurs de l’OL célébrant le but de Tagliafico avec Paulo Fonseca (Photo by Mihnea Tatu / Lightspeed Images / DPPI via AFP)

Malgré la défaite contre le RC Lens, l’OL n’a pas abdiqué dans son objectif qu’est la Ligue des champions. Toutefois, Paulo Fonseca et ses joueurs sont conscients qu’ils n’ont plus leur destin entre les mains.

Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Ce crédo, il semblerait que les joueurs et staff de l'OL se le soient appropriés après la défaite contre Lens dimanche dernier. En s'inclinant face aux Sang et Or, les Lyonnais ont compliqué leur tâche d'aller accrocher la Ligue des champions pour la saison prochaine. Un manque à gagner économique, mais aussi sportif puisque la coupe aux grandes oreilles peut attirer et séduire de potentielles recrues durant l'été.

Avec quatre points de retard sur Monaco, l'OL n'a plus son destin entre les mains à deux journées de la fin. Mais les joueurs veulent encore y croire malgré des rendez-vous manqués à Saint-Etienne et contre Lens. "Mathématiquement, les choses ne sont pas jouées donc on continue d’y croire. Même si ça ne dépend pas et plus de nous, rien ne change, il faut gagner les deux derniers matchs, a concédé Nicolas Tagliafico jeudi. On veut gagner à Monaco et devant Angers. C’est la seule chose à faire. On reste focus sur les quatre premières places, mais on doit aussi gagner pour viser la Ligue Europa."

"Je veux être le coach qui ramène l'OL en Ligue des champions"

Cela n'atténuera pas la déception de ne pas être en Ligue des champions, mais l'exercice 2024-2025 a montré que les supporters pouvaient rêver avec la petite sœur européenne. Cela ne contentera pas John Textor mais aussi le staff de Paulo Fonseca. Ce dernier, comme ses joueurs, fait en tout cas bonne figure publiquement pour continuer à y croire. Il se voit d'ailleurs comme "le coach qui ramène l'OL en Ligue des champions. Je suis ici, car je crois au potentiel Ligue des champions de Lyon. Ce sera dur, mais c'est possible."

Dans les faits, difficile de leur donner tort puisqu'il existe des scénarii où la formation rhodanienne peut encore accrocher ce doux rêve. "Nous devons être réalistes : ce sera plus difficile d’atteindre notre objectif, mais nous devons y croire et c’est encore possible. On doit glaner 6 points et remporter les deux derniers matchs. Nous ferons les comptes à la fin." Il faut déjà gagner à Monaco et c'est déjà une autre histoire.