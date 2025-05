Textor sort enfin du silence sur la situation de l'OL

John Textor, président e l’OL et Botafogo, lors de son audition au Brésil (Photo by EVARISTO SA / AFP)

Quelques heures après la publication d'un article sur les discussions autour d'un accord négocié avec l'UEFA, John Textor est sorti du silence. S'il ne répond pas à toutes les interrogations sur la situation de l'OL, il assure que beaucoup d'informations sont mensongères.

On pouvait s'attendre à ce qu'il prenne la parole d'ici à la réception d'Angers dans une grosse semaine. Finalement, un article "alarmant" a eu raison de son silence. Dans une semaine où les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour l'OL, Eagle Football et John Textor, l'Américain a pris la parole sur son site internet avant que les réseaux sociaux du club rhodanien ne diffusent son communiqué. Alerté par la publication d'un article de nos confrères de L'Équipe sur des discussions entre l'UEFA et l'OL pour trouver un accord négocié afin d'éviter une exclusion des coupes européennes, le patron d'Eagle Football Group dénonce des "demi-vérités dangereuses" sur la situation lyonnaise. "L'UEFA proposera comme à son habitude un accord à l'amiable qui imposera à notre club des normes de performances qui nous permettront de retrouver la viabilité".

"Le club doit continuer à lever des fonds propres"

Cette prise de parole tend à rassurer les supporters de l'OL, de plus en plus dans la crainte. La défaite contre Lens a glacé les espoirs de Ligue des champions, et entre retards administratifs et impayés, les ennuis et mauvaises nouvelles semblent s'accumuler dans le quotidien lyonnais. Une situation qu'a souhaité désamorcer John Textor avec ce (très) long communiqué. "Mes partenaires chez Eagle Football (Holding) ont investi massivement dans l'OL afin de reconstruire sa compétitivité. Depuis décembre 2022 (date du rachat du club), nous avons investi directement plus de 293 millions d'euros."

Alors que certains espèrent voir ARES prendre le contrôle sur la situation, John Textor ne semble pas prêt à vouloir laisser la main et a réaffirmé que l'OL doit "continuer à lever des fonds propres afin de réduire notre endettement lié aux acquisitions et aux joueurs et de renforcer notre bilan. Nos activités footballistiques commencent à enregistrer des progrès vers la rentabilité et seront bien positionnées d'ici au 30 juin 2025 grâce à la hausse des revenus, la maîtrise des coûts salariaux, la valorisation du groupe et les recettes de transferts". Une phrase qui risque d'en dire beaucoup sur l'été. On le savait déjà un peu, mais tout le monde est à vendre aujourd'hui dans l'effectif lyonnais.