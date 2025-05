OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 5 mai en podcast

Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, "Tant qu'il y aura des gones", en podcast sur différentes plateformes.

Une émission spéciale club amateur. Lundi 5 mai, Tant qu’il y aura des gones recevait en plateau deux dirigeants de l’Entente Saint-Priest. Saïfi Seffih, vice-président du club, et Jean-Marie Verderosa, responsable du jeu réduit. L’occasion pour nous d’évoquer le potentiel partenariat qui pourrait se créer entre l’OL et le club san-priot. En effet, le lundi 21 avril, John Textor avait donné le coup d’envoi fictif d’un match d’un tournoi U13 organisé par l’ESS. De quoi donner du grain à moudre concernant un futur rapprochement.

Mais avant d’évoquer ces questions, TKYDG est revenu en longueur sur la contre-performance des Lyonnais face au RC Lens dimanche (1 - 2). Une défaite qui éloigne l’OL de son objectif sportif et financier de Ligue des champions. Nos consultants Enzo Reale et Nicolas Puydebois se sont d’ailleurs montrés pessimistes à l’approche des deux dernières rencontres de championnat. L’OL ayant déjà, selon eux, raté le coche en perdant face aux Sang et Or.

La situation économique de l’OL expliquée par Vincent Chaudel

Une défaite qui inquiète puisque la C1 était primordiale pour permettre à Eagle Football Group d’engranger des revenus essentiels. Lesquels auraient permis d’assainir ses comptes avant un été qui pourrait être mouvementé. Un autre invité était donc très attendu durant l’émission. Face au risque de rétrogradation en Ligue 2 et au plan économique de John Textor non respecté vis-à-vis de la DNCG, l’avenir de l’OL s’assombrit.

Pour expliquer plus en détails la situation financière de l’OL, Vincent Chaudel, économiste et fondateur de l’Observatoire du Sport Business, était en direct avec nous. Parmi les solutions privilégiées selon lui, la reprise du club par Ares sur le court-terme en s’appuyant sur ce qu’il s’était fait du côté de l’AC Milan. Mais notre invité s’est aussi exprimé en longueur sur les prévisions non réalisées du propriétaire américain. Parmi elles, l’introduction en bourse à New York, les ventes de ses parts à Crystal Palace…

