Interrogé sur la qualification du PSG en finale de la Ligue des champions, Paulo Fonseca s’est montré dithyrambique envers Luis Enrique. Notamment sur la notion de collectif instaurée cette saison.

La question de savoir s’il sera supporter du PSG le 31 mai prochain ne lui a pas été posée. Toutefois, Paulo Fonseca n’a pas pu échapper aux questions autour du club parisien et de sa qualification pour la finale de la Ligue des champions. L’entraîneur portugais a regretté les victoires de Nice et Strasbourg contre ce même PSG en Ligue 1, mais assure ne "pas vouloir critiquer. Si j’avais été à la place de Luis Enrique, j’aurais fait pareil avec cette double confrontation importante". Cependant, plus que la qualification parisienne, Fonseca a cherché à rendre hommage à son homologue espagnol. "J’aime beaucoup, c’est un grand entraîneur, un exemple, une référence", a déclaré l'entraîneur de l'OL en conférence de presse.

"Avoir un joueur ouvert à l'idée de travailler pour l'équipe, c'est un avantage"

Sous la coupe de Luis Enrique, le PSG va connaitre une nouvelle finale de Ligue des champions contre l’Inter Milan. Le tout après avoir perdu Kylian Mbappé l’été dernier. Et si le départ de l’attaquant avait finalement été bénéfique à la formation parisienne ? Sans aller si loin, Paulo Fonseca salue l’unité collective formée par le coach espagnol. Plus que des individualités, le PSG dégage une force dont que l’entraîneur lyonnais aimerait bien voir entre Rhône et Saône. "Si on regarde le passé du PSG, on voit qu'ils ont perdu les meilleurs joueurs du monde avec Messi, Neymar, Mbappé, et ce moment est important. Important pour que les personnes du foot comprennent que le plus important, c'est l'équipe. Il (Luis Enrique) a vraiment construit un collectif avec des joueurs qui veulent travailler d'abord pour l'équipe, le club. Aujourd'hui, avoir un joueur ouvert à l'idée de travailler pour l'équipe, c'est un avantage. Il a eu le mérite de faire vraiment une équipe qui travaille ensemble pour gagner." À bon entendeur…