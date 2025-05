Troisième du championnat, l’AS Monaco reçoit l’OL samedi (21h). Ce qui devait être un choc pour la course à la Ligue des champions l’est un peu moins. Toutefois, Adi Hütter se méfie de la dernière chance lyonnaise pour se relancer.

Il aurait pu n’y avoir qu’un point de différence au coup d’envoi. Si l’OL avait réussi à valider sa domination contre Lens par une victoire, c’est presque une demi-finale qui se serait tenue samedi au stade Louis II. Finalement, l’AS Monaco possède quatre points d’avance sur la formation lyonnaise avant la 33e journée de Ligue 1 et le choc attendu a perdu de sa superbe. L’OL n’a plus son destin entre les mains.

Il rêve encore d’un scénario rocambolesque d’ici au 17 mai pour voir son nom dans la liste des clubs qualifiés pour la Ligue des champions. Il faudra un concours de circonstances, mais Adi Hütter ne met pas les joueurs de Paulo Fonseca hors course. "C’est le match de la dernière chance pour eux ! Il faudra donc faire attention. Ils ont donc déjà vécu ce genre de situations. Nous devrons donc vraiment nous méfier de cette équipe, même si notre attention est davantage portée sur notre façon de jouer."

Les Monégasques imprenables sur le Rocher

Quasiment imprenable à la maison depuis plusieurs mois, le club de la Principauté mène cette course à quatre ou cinq, suivant si l’on compte l’OL ou non. L’entraîneur monégasque espère logiquement pouvoir réduire à néant ces espoirs lyonnais, d’autant plus que cela permettrait d’avoir toujours la main sur la troisième place et plus si affinité. "Il ne doit pas y avoir de place aux calculs dans nos esprits avant ces deux dernières journées très importantes. Si nous sommes à 100% dans ces deux rendez-vous, nous avons de bonnes chances de nous qualifier pour la C1. Si nous ne montrons pas notre meilleur visage, il sera impossible de gagner ces deux matchs."

En ces temps compliqués sur et en dehors du terrain, l’OL espère forcément que le prestige de l’affiche peut aider à se remettre la tête à l’endroit. Et croire en sa bonne étoile qui l’a fui dimanche dernier contre Lens. "Ils ont montré qu’ils étaient la meilleure équipe. Ils ont dominé cette rencontre." Dominer n’est pas gagner malheureusement.