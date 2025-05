Entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor, les relations semblent s’être apaisées ces derniers temps. Le rapprochement entre le président du PSG et de l’OL serait du fait de Vincent Labrune.

C’est une poignée de mains qui n’est pas franchement passée chez les supporters de l’OL. Quand ils se voyaient encore en train de jouer l’irréductible village rhodanien contre le grand méchant empire qatari du PSG, ils ont eu la mauvaise nouvelle de voir John Textor et Nasser Al-Khelaïfi main dans la main à l’occasion de la demi-finale retour de Ligue des champions contre Arsenal. La photo publiée par le président lyonnais en pleine soirée mercredi en a surpris plus d’un et n’a donc pas forcément reçu un accueil avec le sourire dans l’environnement lyonnais. Après des mois de passes d’arme, jusqu'à se traiter mutuellement de "cowboy" et de "tyran", Textor et Al-Khelaïfi ont donc fait le choix de déposer les armes. Ce rapprochement s’inscrit avant tout dans la volonté commune de travailler ensemble pour trouver une issue favorable à la crise du football français.

Gerlinger, le nouvel homme fort de Textor

Il est bien évidemment question des droits TV et la sortie de DAZN dans deux journées aurait accéléré ce rapprochement. Ce dernier serait le fruit d’un travail de sape de Vincent Labrune depuis plusieurs semaines. C’est en tout cas ce qui en ressort ces dernières heures, comme pour réhabiliter le président de la LFP, après des mois de mauvaise gestion. Labrune a certainement dû avoir une influence sur ces relations apaisées, mais le rapprochement entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi tient avant tout de conseils de la garde-rapprochée de l’un et de l’autre. Côté lyonnais, Michaël Gerlinger aurait joué un grand rôle comme avancé par Le Progrès et confirmé par Olympique-et-Lyonnais.

L'ancien dirigeant du Bayern commencerait petit à petit à prendre du poids dans un organigramme en pleine reconstruction. Non pas qu’il n’agissait pas en coulisses depuis son recrutement, mais sa présence à tous les matchs de l’OL depuis quelques semaines, alors que Laurent Prud’homme se retrouve sur la touche, montre que son influence prend un peu plus de place. Et en tant que cofondateur de l’ECA, dont Al-Khelaïfi est désormais le président, il a sûrement murmuré à l’oreille de Textor qu’une trêve ne serait pas de trop en ces temps compliqués.