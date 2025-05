Mercato : l’OL en pincerait pour Ingrid Engen (FC Barcelone)

Avant la fin de sa saison en Première Ligue, l’OL commence déjà à préparer son mercato. La joueuse du FC Barcelone Ingrid Engen serait visée pour venir renforcer l’effectif lyonnais dès cet été.

Vincent Ponsot l’avait soufflé à plusieurs médias, dont Olympique-et-lyonnais, lors d’un point presse en marge de la demi-finale de Ligue des champions entre l’OL et Arsenal (1-4). Le directeur général des féminines avait déclaré : "On a avancé sur notre recrutement pour la saison prochaine et je peux vous garantir qu’on aura une équipe compétitive sur les trois prochaines saisons pour le plus haut niveau". Et l’OL a peut-être trouvé sa première piste. En effet, comme annoncé par le média catalan ESport3, Ingrid Syrstad Engen intéresserait les dirigeants lyonnais.

En fin de contrat cet été

Une bonne pioche pour le club de Michele Kang puisque la Norvégienne est une cadre de son équipe. Qualifiées pour la finale de la Ligue des champions, face à Arsenal, et premières en championnat, Engen et ses partenaires auront l’occasion de tout rafler une nouvelle fois cette saison. Tant sur la scène nationale qu’européenne.

Mais l’ancienne joueuse de Wolfsburg ne semble plus entrer dans les plans du club catalan pour l'avenir. Arrivée au club en 2021, elle est en fin de contrat en juin et devrait partir libre. L’occasion pour l’OL de récupérer gratuitement une joueuse de 27 ans expérimentée au plus haut niveau et qui retrouverait une compatriote avec Ada Hegerberg.