Monaco - OL : Louis II, forteresse imprenable en Ligue 1

Ce samedi (21h), l’OL se déplace à Monaco pour son avant-dernier match de Ligue 1 cette saison. Un déplacement périlleux à Louis II, tant les Monégasques sont performants à domicile. Seul le PSG s’y est imposé depuis décembre 2024.

Le match de la dernière chance. Au classement, en Ligue 1, l’OL parait à la fois proche de la Ligue des champions et en même temps si loin lorsque l’on sait qu’il ne reste que deux journées de championnat. Et ce n’est pas le déplacement en Principauté ce samedi qui assure déjà trois points à l’OL. Loin de là. À domicile, les Monégasques sont un véritable rouleau compresseur en 2025 avec six victoires et un match nul.

Voilà le bilan des hommes d’Adi Hütter lors de leurs sept rencontres disputées en Ligue 1 à domicile depuis le début de l’année civile. Sur l’ensemble de la saison, ils n’ont perdu que deux rencontres chez eux en championnat. Face à Angers le 1ᵉʳ novembre (0-1) et contre le PSG (2-4) le 18 décembre. Un seul réel petit faux pas, face à la formation angevine, qui démontre toute l’efficacité des coéquipiers de Maghnes Akliouche à Louis II. Lesquels devraient donc donner du fil à retordre aux Rhodaniens ce samedi (10/05, 21 heures).

Même avec une victoire, la Ligue des champions sera encore loin

Une rencontre à laquelle va assister John Textor. Le propriétaire américain devrait avoir conscience de l’importance de ce match. En cas de défaite, l’OL dirait définitivement adieu à la C1 et à de grosses rentrées d’argent qui pourraient bien sauver les finances du club. Mais même en cas de victoire, l’OL pourrait être encore loin du top 4, au vu du retard qu’il a pris sur ses adversaires directs et de la forme actuelle de ces derniers.

Ce que n’a pas manqué de souligner Nicolas Puydebois lundi dans notre émission "Tant qu’il y aura des Gones". "Là, on n’a plus notre destin entre nos mains et même en gagnant nos deux derniers matchs, on n’est pas sûr de se qualifier, ne serait-ce que pour la Ligue Europa. C’est dommage parce qu’il y avait quelque chose de grand à faire. Mais entre le derby et Lens, on a galvaudé notre fin de saison", a rappelé l’ancien gardien lyonnais (2002-2005). Un constat amer, mais factuel.