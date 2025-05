Première Ligue : OL - Dijon sera diffusé sur Canal +

Après sa dernière rencontre de phase régulière de Première Ligue face au Havre, l’OL féminin peut se plonger dans sa demi-finale de play-off face à Dijon. Une rencontre à suivre sur Canal + ce dimanche 11 mai à 15 h 15.

C’est le rendez-vous à ne pas manquer pour les Fenottes. Alors qu’elles ont laissé passer deux titres, en coupe de France et en Ligue des champions, les joueuses de Joe Montemurro se doivent de remporter le championnat. Après une phase de saison régulière au cours de laquelle elles ont su conserver leur invincibilité, les Lyonnais verront Dijon se présenter au Parc OL ce dimanche (15 h15).

Une demi-finale de play-off qui doit permettre aux Rhodaniennes de se rapprocher de leur 18e titre de championnes de France. Cette rencontre sera d’ailleurs à suivre en exclusivité sur Canal +. Le groupe Canal possède également la diffusion de l’autre demi-finale entre le PSG et le Paris FC. Le derby francilien sera retransmis sur Canal + Foot et sera disponible en clair sur CSTAR.

Avant une finale le 16 mai ?

De leur côté, si les Lyonnaises parviennent à se qualifier en finale, elles accueilleront de nouveau. En effet, grâce à leur première place acquise en saison régulière, les partenaires d'Eugénie Le Sommer pourraient bien être couronnées au Parc OL, dans leur antre. Mais avant cela, il faudra passer Dijon. Et ensuite l’un des deux clubs parisiens. Une tâche qui s’annonce plus complexe que prévu. Au vu de la pression liée à la nécessité de remporter au moins un titre, qui se renforce de jour en jour. Et surtout, des velléités de départ de Joe Montemurro, dont l’avenir semble se dessiner désormais dans son pays natal, l’Australie.