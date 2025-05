Arrivé à l'été 2024 en provenance de la Juventus, Joe Montemurro, entraîneur de l'OL féminin, n'aura tenu qu'un an sur le banc lyonnais. Il partira en fin de saison et entraînera la sélection australienne féminine.

Deux échecs cuisants qui ont eu raison de lui. Avec l'OL, Joe Montemurro n'aura pas eu le succès attendu. En l'espace d'une année, une élimination en 16es de finale de Coupe de France et une autre en demi-finale de Ligue des champions n'ont pas permis au club de Michele Kang de remporter les trois titres visés. L'OL n'a donc plus que les play-offs de Première Ligue à disputer. Et une demi-finale face à Dijon se profile ce dimanche (11/05, 15 h 15). Une rencontre qui pourrait bien être l'avant-dernière ou la dernière du technicien australien sur le banc lyonnais. En effet, comme annoncé par le média australien 7News et confirmé par L'Équipe ce mardi, Joe Montemurro devrait quitter le club en fin de saison. Arrivé en juin dernier pour remplacer Sonia Bompastor, l'entraîneur de 55 ans avait un contrat jusqu'en juin 2026.

Montemurro partira entraîner la sélection australienne féminine

Un départ qui serait donc déjà acté donc avant même les derniers matchs de championnat. Pour la saison prochaine, l'OL aurait lui dressé une short-list de plusieurs noms pour succéder à l'ancien entraîneur d'Arsenal. De son côté, Joe Montemurro retournerait au pays pour prendre les rênes de la sélection australienne féminine. Chez les Matildas, il retrouverait donc l'une de ses joueuses actuelles, la latérale droite rhodanienne Ellie Carpenter. L'entraîneur lyonnais aurait alors pour premier objectif de performer lors de la Coupe d'Asie des nations, qui se tiendra en Australie dans dix mois.